Koalice získala čas na úpravu stavebního zákona. Zabráníme chaosu, říká Bartoš

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný potvrdil, že před pátečním jednáním došlo k dohodě mezi vládními stranami a opozicí, jak bude jednání vypadat a že díky tomu přestaly i obstrukce. „Chci vyjádřit naději, že by to mohla být první vlaštovka, jak by to ve Sněmovně mohlo vypadat,“ řekl Výborný

Pro zákon hlasovalo 86 ze 152 přítomných poslanců z pěti vládních stran, proti byli poslanci opozičních hnutí ANO a SPD.

„Zachováme zásadu jeden úřad, jedno razítko,“ řekl po přijetí zákona Bartoš.

Odkladem účinnosti části nového stavebního zákona, což navrhl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty, chce vláda Petra Fialy získat čas na jeho věcné úpravy. Stavební úřady by měly podle současné vlády zůstat při obecních úřadech, byť v menším počtu než nyní. Zůstat má specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti povolování velkých investic, jako jsou dálnice, železnice, přehrady a zásobníky plynu.

„Nevznikne megalomanský centrální stavební úřad. Dnes jsme zachránily stavební úřady ve městech a obcích,“ uvedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Odložení účinnosti části nového stavebního zákona se snažili při předchozích projednáváních zabránit poslanci hnutí ANO, které zákon prosadilo společně s ČSSD a s komunisty v minulém volebním období, když bylo ve vládě. Exministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová neprosadila v pátek zamítnutí nebo vrácení vládního návrhu.

„Dělá se z toho VIP zákon pro starosty,“ řekla po přijetí novely Dostálová.