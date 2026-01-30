Zákon má urychlit stavby. Ale co lidé s kočárkem? ptala se poslankyně

Autor:
  18:46aktualizováno  20:10
Poslanci v prvním čtení podpořili nový stavební zákon, který má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Zřizuje Úřad rozvoje území ČR, pod který úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Novela prohlašuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků.
Pokud bude zákon přijat, obce budou moci na základě vyhlášky inkasovat od vlastníků pozemků náhrady, pokud hodnota jejich parcel vzroste díky změně územně plánovací dokumentace. Podmínkou bude, že vlastník se změnou souhlasil nebo o ni sám žádal. Výši náhrady a její splatnost bude rovněž stanovovat obecní vyhláška.

Vrácení návrhu k přepracovaní neúspěšně prosazovaly čtyři opoziční strany – TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti.

Spolu s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristy sobě podporovali postoupení návrhu do výborů ještě opoziční občanští demokraté.

Projednáváním změny stavebního zákona se poslanci zabývali v pátek více než sedm hodin, kromě toho čtyři hodiny už ve středu.

Jedno razítko stačí. Změna zásadně zrychlí výstavbu bytů, zaznívá však i kritika

Kritikové poukazovali na to, že materiál mění celkem 42 zákonů a neprošel odbornou debatou s připomínkami. Exministr zemědělství Petr Bendl z ODS uvedl jako příklad, že vložená novela zákona o ochraně přírody zakazuje lov lišek pomocí norování, což je se stavebním zákonem naprosto nesouvisející přílepek.

Pod novelou je podepsáno deset vládních poslanců v čele s premiérem Andrejem Babišem. Novela má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Zruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Opozice novele vytýkala, že ji nepředložila vláda, a tak neprošla řádným připomínkovým řízením. Není navíc podle ní úplně jasné, kdo ji ve skutečnosti vypracoval.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se ve svém vystoupení věnoval i různým kauzám na pražském magistrátu i ve vládě a vyčítal hnutí ANO, že za osm let na ministerstvu pro místní rozvoj neudělalo podle něj nic.

Poslanec ANO Ondřej Babka napomenul Hřiba, aby u řečnického pultu nemluvil s plnou pusou, protože mu z ní padají drobky.

To psal někdo, kdo v životě netlačil kočárek, nešel o berlích, řekla mladá poslankyně STAN

Pozoruhodné vystoupení měla jedna z nejmladších poslankyň Anežka Nedomová z klubu STAN, která právě v den projednávání návrhu novely stavebního zákona slavila pětadvacáté narozeniny.

„Když jsem tuhle novelu stavebního zákona četla, měla jsem opravdu pocit, že ji psal někdo, kdo v životě netlačil kočárek, nešel o berlích nebo nikdy neviděl nikoho na vozíku. Slibujete nám tu rychlejší stavební zákon. Fajn, všichni chceme bydlet dřív, ano. Ale vy to zrychlení děláte tak, že prostě jen škrtáte lidi, kteří vám do toho rychlého procesu tak trochu házejí vidle,“ řekla Nedomová.

„Těhotné ženy nebo rodiče s malými dětmi ze zákona prostě vypadli, jako by nepotřebovali nájezdy, širší dveře nebo výtahy, jako by neexistovali. Vy tímto výrokem v podstatě vzkazujete statisícům lidí, pardon, vaše potřeby by developery zdržovaly a stály peníze, tak se s tím kočárkem prostě poperte sami. To není modernizace, to je bezohlednost,“ prohlásila poslankyně STAN.

„Zavádíte termín ekonomická nepřiměřenost. To zní vznešeně, ale v překladu to znamená, pokud je pro nás bezbariérový přístup drahý, tak ho prostě neuděláme. A já se samozřejmě ptám, jakou finanční hodnotu má pro vás to, že se senior dostane sám k lékaři, jakou cenu má to, že máma s kočárkem nemusí před poštou čekat, až se nad ní někdo smiluje a pomůže jí se schody. Tímhle zákonem vy ve finále říkáte, že peněženka investora je víc než důstojnost pro občana,“ řekla Nedomová.

„Ten nový stavební zákon se tváří jako pokrok, ale ve skutečnosti nás vrací bohužel do doby, kdy se lidé museli přizpůsobit betonu, a mělo by to být přesně naopak. Samozřejmě doufám, že se někdo přihlásí s faktickou poznámkou a třeba mi to vysvětlí. Vysvětlete mi to, jestli se mýlím,“ vyzývala předkladatele návrhu. Nikdo jí to ale v pátek nevysvětlil.






