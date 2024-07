Digitalizaci stavebního řízení provázejí problémy. Někde se nešlo ani přihlásit

Nově spuštěný Portál stavebníka by měl lidem usnadnit proces stavebního řízení. Místo zdlouhavých pochůzek od jednoho razítka ke druhému by měl na vše stačit počítač či chytrý telefon. Jak ale ukazují ohlasy z jednotlivých úřadů, takhle jednoduché to není.

„Systém nefunguje bez problémů,“ potvrzuje redakci Ján Bruno Tropp, vedoucí tiskového oddělení Úřadu městské části Praha 10. Komplikace prý úřadu přiznalo i samotné Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Jako první chtěli pracovníci Stavebního úřadu nastavit práva jednotlivým uživatelům. To nelze, což bylo potvrzeno v odpovědi na telefonický dotaz ministerstvem pro místní rozvoj, na odstranění problému se prý pracuje,“ pokračuje Tropp v odpovědi.

„Systém pravděpodobně neumí ani ztotožňovat osoby,“ stěžuje si tisková mluvčí Úřadu městské části Praha 2 Andrea Zoulová. Podobný problém trápil zaměstnance i v Praze 10. „Do systému se nyní bez problémů přihlásí pouze lokální administrátor. Příslušným pracovníkům nelze nastavit ani základní role: stavební úřad a dotčený orgán. Jednotliví referenti v systému tedy zatím vůbec pracovat nemohou,“ dodává Tropp.

Situaci jim údajně neusnadňují ani instrukce od samotného ministerstva pro místní rozvoj. „Ministerstvem na poslední chvíli připravený manuál není návodem, podle kterého lze postupovat,“ uvedla Lucie Steinerová, tisková mluvčí úřadu městské části Praha 13. Zaměstnanci tak podle ní budou nadále používat původní informační systém. Podle Steinerové úřad navíc do pondělních 13 hodin neregistroval jedinou žádost o přístup do nového systému.

Podobnou zkušenost mají i v Praze 2. „Vzhledem k tomu, že dosud žádná podání nedorazila, nelze ověřit, jak samotné podání vypadá ani nelze zhodnotit, jak se s ním pracuje,“ sdělila redakci Zoulová.

S potížemi se potýkali třeba v Břeclavi. „Rozhodně to dnes (v pondělí) ráno nevypadalo tak, že by úředníci přišli do práce, zapnuli počítače a hned mohli začít pracovat. Náročné bylo už jen celý systém nainstalovat. Zpočátku se jim nedařilo ani přihlásit. Přístupová práva má za celý odbor jediný pracovník, ten musel nejprve celý systém nainstalovat, zaregistrovat do něj břeclavský stavební úřad a rozdělit v něm role jednotlivým administrátorů a referentům úřadu,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Břeclavští úředníci poté, co systém poprvé v ostré verzi spustili, také zjišťují, že školení od ministerstva pro místní rozvoj nebyla dostatečná. „Zato nám stále chodí nabídky ze strany různých školících agentur na další školení, které se ovšem již pohybují v cenách tisíců korun na osobu,“ doplnila mluvčí s tím, že žádosti zatím ještě stále chodí postaru. Přes datové schránky totiž mohli lidé podávat staré žádosti až do páteční půlnoci.

Problém s přístupem do systému mají i někteří úředníci Prahy 1. „Zatím pracujeme s variantou, že je možné, že se připojení podařilo jen těm, kteří mají vyšší práva,“ uvedla mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová. Dodala, že elektronické podání zatím na úřad nedorazilo žádné, ale v minulých dvou týdnech chodilo třikrát více klasických žádostí, zřejmě kvůli obavám ze zahájení digitalizace. „V minulém týdnu pak bylo stavebnímu úřadu ve čtvrtek a v pátek doručeno přibližně stejné množství nových žádostí jako během celého dubna,“ řekla.

Celý nový systém je podle všeho složitý nejen pro úředníky, ale i pro potenciální projektanty. „Už několik týdnů mám zažádáno a čekám na zaslání digitálního razítka. Bez něj nemohu nyní nově razítkovat projekty a tudíž ani je podávat ke schválení na stavební úřad,“ vyjádřil se pro redakci projektant Václav. „Nikdo z mého okolí, koho znám, jej zatím neobdržel. A to jsem se účastnil poctivě všech školení a snažil jsem se včas připravit,“ popisuje.

Jeho slova potvrzuje mluvčí České komory architektů Barbora Sedlářová. Podle ní je i systém, kterým mají projektanti a architekti o nové digiální razítko žádat, poměrně složitý. „Problém je, že nyní už nemohou razítkovat projekty gumovým razítkem jako dosud, ale musí používat elektronické certifikované razítko, které ještě nemají,“ potvrzuje.

S problémy se počítalo

Digitalizované stavební řízení je součástí nového stavebního zákona. Mluvčí MMR Petr Waleczko ČTK řekl, že v současnosti úřad řeší drobné problémy, se kterými se před spuštěním systémů počítalo.

Podle Waleczka MMR pro stavební a další úřady zřídilo call centrum, které úředníkům pomáhá s používáním nově zavedeného systému. Call centrum žadatele rozřazuje mezi odborníky a ministerstvo postupně dotazy vyřizuje. Všechny úřady by měly mít k dispozici manuály, jak se systémem pracovat. Funkci systému má podle Waleczka nyní na starosti dodavatelská firma a její vývojáři.

Na úřadech a mezi stavebníky a odborníky budil nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení před zavedením spíše obavy. Zakázka na zavedení části systému byla několikrát zrušena, školení pro úředníky bylo zřízeno narychlo a nebylo úplné a úřady nedostávaly vždy vyhovující techniku. Bartoš ČTK dříve řekl, že zavedení nového zákona a digitalizace stavebního řízení se pravděpodobně neobejde bez počátečních obtíží.