Digitální stavební řízení dostane upgrade. Přibudou například šablony

Podle vrchní ředitelky sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování MMR Leony Gergelové Šteigrové je ambicí ministerstva do poloviny srpna rozšířit zaváděný systém o hromadné nahrávání informací o účastnících a pozemcích do jednotlivých dokumentů. Novinářům po jednání také řekla, že ubývá i úředníků, kteří se do systému ještě nepřihlásili.

Po spuštění digitalizace 1. července kritizovali zástupci odborných sdružení, profesních organizací i státní správy nedostatky systému a komunikaci ministerstva. MMR s nimi nyní připomínky vypořádává.

Ve středu odpoledne se ministr Ivan Bartoš (Piráti) sejde s Platformou pro zdravý stavební zákon, do které patří například Svaz podnikatelů pro stavebnictví, Česká komora architektů a Asociace developerů. Podle ní digitalizace trpí problémy, jako jsou například nefunkčnost a nepřipravenost systému, nedostatečná uživatelská přívětivost a komplikované rozhraní s nejasnými postupy.

S poslanci a senátory koaličního hnutí STAN probírala na jejich dotazy vrchní ředitelka i další vývoj systému. Klíčový je podle ní ale srpen, kdy má být spuštěno hromadné nahrávání informací. „To jsme si potvrzovali s tím, že do poloviny srpna je ambicí MMR to zajistit tak, aby práce úředníků byla komfortní,“ uvedla.

Doplnění více než stovky šablon či hromadné vkládání údajů slíbil do systému stavebního řízení nahrát Bartoš i po úterním jednání se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů.

Uvedl, že v týdenních odstupech MMR do systému doplní asi 130 šablon pro různá rozhodnutí. Předseda sdružení a tajemník Prahy 6 Jan Holický po jednání řekl, že systém pro úředníky stále není plně funkční. Ministerstvo ho spustilo spolu s Portálem stavebníka pro veřejnost 1. července.

Problémy s digitalizací stavebního řízení mohou podle některých odhadů přinést miliardové ztráty. Podle profesních organizací vzniklo mnoho problémů špatnou komunikací ministerstva pro místní rozvoj. Podle Svazu měst a obcí by problémy mohly znamenat skluz 13 tisíc stavebních povolení v hodnotě 100 miliard korun, a to v případě, že se podaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září.