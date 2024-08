Stavební řízení je humpolácké, zdrží se projekty za 100 miliard, tvrdí obce

Podle SMO jsou stavební úřady zavaleny žádostmi, které došly podle starých pravidel do konce června a také je trápí dlouhodobý podstav. Pokud dojde k nápravě nového systému do začátku září, jak po Bartošovi požaduje vládní koalice, i tak se zdržení dotkne přibližně 13 tisíc stavebních povolení v hodnotě sto miliard korun. „Apeluji na ministerstvo místního rozvoje, aby to zpoždění trvalo pouhé dva měsíce, už tak budou náklady v desítkách miliard,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci starosta města Věstec Tibor Švec.

Podle odborníků by mohly ztráty způsobené průtahy v řízeních dosáhnout za červenec miliardy korun. Podle komory stavařů kvůli potížím se systémem a změnou stavebního zákona ukončí aktivní činnost možná až tisíce projektantů.

Jak už dříve uvedlo také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, aktuální verze podle jejich vyjádření není plně provozuschopná. „Nejedná se o komfortní postup pro úředníky, na některé funkcionality byli úředníci zvyklí, nyní není systém naplno funkční a to znamená ztížení práce,“ uvedl předseda tajemníků Jan Holický.

SMO také varuje před kolapsem úřadů z důvodů nedostatku personálu a přesunu složitějších stavebních řízení z menších měst na větší. „Pod tíhou nefunkčního systému tak ještě ty větší města přebírají práci těch menších. Lidské kapacity na to ale nejsou připraveny a ani neexistují,“ řekl o situaci ve větších obcích primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Úředníci podle SMO navíc nemají žádný manuál, ve kterém by byla vysvětlena práce s novým systémem. Svaz je navíc zklamán komunikací ministerstva místního rozvoje v prvních dnech od spuštění systému, kdy se ukázaly chyby.

Některé úřady se také obávají, že kvůli potížím s novým systémem nebudou moci dodržet zákonné lhůty pro vyřízení podání. Prodlevy v řízeních podle odborníků zvyšují náklady stavebníků a mohou bránit vyplácení záloh projektantů, za červenec by mohly ztráty dosáhnout miliardy korun a změnou stavebního zákona ukončí aktivní činnost až tisíce projektantů.

Na Bartoše tlačí koalice i s opozicí

Nový stavební zákon začal platit 1. července. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě přes propojení Portálu stavebníka pro veřejnost a Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) pro úředníky i další systémy. Od 1. července uživatelé poslali podle údajů MMR přes Portál stavebníka přes 4200 žádostí. Úředníci v ISSŘ začali pracovat s 2300 z nich.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo v předchozích dnech, že nový systém každé dva týdny aktualizuje a podstatné vady řeší v řádu dní. Stavební úřady ale zatím větší změny ve fungování nezaznamenaly. Podle šéfa tajemníků Jana Holického mají úředníci k dispozici pouze asi desetinu z celkem 126 šablon, které obvykle používají.

Problémy s digitálním systémem by se měly vyřešit do konce srpna i podle vládní koalice. „Ano, to bych řekl, že je takový správný termín,“ řekl iDNES.cz jeden z klíčových politiků pětikoalice, šéf poslanců nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda. Bartoše k zodpovědnosti žene opoziční ANO. Jeho předchůdkyně na postu ministra pro místní rozvoj Klára Dostálová si myslí, že šéf Pirátů situaci absolututně nezvládá. „Můj názor na to je, že by měl převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí,“ napsala europoslankyně na sociální síti X.