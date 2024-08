Dražší studna, nové lhůty i velké problémy. Digitální stavební řízení přehledně

Oproti starému systému tomu novému zatím chybí několik funkcí. Například automatické vyplňování údajů o dalších účastnících řízení, propojení se sdílenou databází, získaní informací, které má stát, propojení se spisovou službou nebo katastrem nemovitosti a s dalšími registry. Místo zrychlení a zjednodušení systému tak digitální novinka nutí úředníky zadávat stovky údajů ručně na papír, tak jako předtím. Některé funkcionality plánuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spustit až v srpnu – např. hromadné vkládání účastníků, nebo automatizované načítání informací o některých osobách.

Obavy z nového systému panovaly mezi stavebníky a odborníky již před jeho spuštěním. Zakázka na jeho zavedení byla několikrát zrušena, školení úředníků bylo podle některých vyjádření nedostatečné a na úřadech také hlásily problémy s nedostatečnou technikou.

„Všechna data budou na jednom místě v Portálu stavebníka, bude s nimi pracovat jak žadatel, tak úředníci. Lidé v portálu uvidí, v jaké fázi žádost je, kdo se k ní vyjádřil a kde se případně zasekla,“ popsal Bartoš, který je jako šéf resortu pro místní rozvoj za celou změnu zodpovědný. „Je rok 2024. Objíždět úřady s dodávkou plnou stavební dokumentace na papíře už dlouho fakt nedává smysl,“ zdůraznil Bartoš krátce před uvedením novinky.

Profesní organizace a samosprávy ale upozorňují, že úředníci ani po měsíci od spuštění stále nemají podrobný manuál, který by jim vysvětlil, jak se systémem pracovat. V novém systému chybí také řada formulářů a šablon, se kterými úředníci pracovali. „Ty neslouží jen k tomu, aby úředníci věděli, jak má nějaké usnesení či rozhodnutí vypadat, ale měla by se s jejich pomocí i nějaká informace předávat. Potřebujeme jich 126 na to základní fungování, nyní jich máme k dispozici zhruba desetinu, což má ministerstvo během srpna doplnit,“ řekl o současné situaci ve čtvrtek novinářům předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický.

Za nedostatečné školení se v pátek Bartoš omluvil, po zpětné vazbě a kritice MMR zařídí další sérii školení pro pracovníky úřadů. „Chtěl bych se omluvit, za problémy, které náběh působí na kterékoliv straně a uznávám, že čas na zorientování se v systému bylo pro úředníky i vzhledem k možnostem velmi krátký. I podle zpětné vazby teď navazujeme další sérií školení a webinářů,“ uvedl na sociální síti Bartoš.

„Je to jako návrat k psacímu stroji. Nelze otevírat přílohy s projektovou dokumentací, systém náhodně mění katastrální území, žádosti nejdou opravit. Nemůžeme ani nahlédnout na tvořený dokument,“ vyjmenovala nedávno nejčastější problémy Blanka Martiniová ze stavebního úřadu v Českých Budějovicích.

A s problémy se potýkají i ti, kteří si stavební žádost podávají. Citelně nefunkčnost systému dopadá na samosprávy. „Místo abychom se prokazovali jako právnická osoba, zadáváme číslo občanky. Nebo máte zadat, kdo bude stavbu stavět. Já to snad u veřejné zakázky vím? Dodavatele přece musím vysoutěžit. Jenže pokud kolonku nevyplním, tak mě to nepustí dál. Je to totální ostuda a paskvil, vůbec to nezvládli,“ zlobí se starosta brněnských Židenic Petr Kunc (nez.), původní profesí projektant.

Ačkoliv úřady a pracovní komory považují nový systém za nefunkční, panuje mezi nimi shoda, že je digitalizace potřeba. „Mohli bychom být nabubřelí a s novým systémem vůbec nepracovat, ale musím říct, že se úředníci snaží s novým systémem v nejvyšší možné míře pracovat a to i přes jeho fatální selhání. Snaží se také být nápomocní MMR v řešení potíží,“ uvedl ve čtvrtek předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Jaké změny přinesl nový stavební zákon? V novém zákoně, který je platný od 1. července 2024 šlo hlavně o zrychlení a zjednodušení povolování staveb v České republice. Až po tři roky také bude platit paralelně starý systém (pro starší, už započaté stavby) a ten nový (pro nové projekty). V nové legislativě se zavedlo spojení dvou samostatných řízení o povolení (územní a stavební) do jednoho jediného. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka.

Zákon také zkracuje lhůty na vyřízení povolení. Jednodušší stavby jako například rodinný dům by měl být schválen do třiceti dnů. Na rozhodnutí o těch složitějších typu bytového domu má podle nového zákona úředník dvojnásobnou dobu, tedy šedesát dnů.

Třetí změnou je pak právě kritizovaný digitalizovaný systém, přes který mají úředníci komunikovat. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je on-line. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech.

Oprava snad do konce prázdnin

Zástupci samospráv a stavební úřady doufají, že se podaří nový systém aktualizovat do požadované podoby do konce srpna. V to doufá i ministr pro místní rozvoj Bartoš. „Na ten systém si budou stěžovat všichni pořád ještě za pět let, stejně jako si všichni stěžují na nějaké stávající systémy, když čekají, že přijde zase něco nového. Chci, aby se v systému lidé orientovali a měli jistotu, že se s danými dokumenty děje, co má. Chtěl bych, aby všechny tyto věci byly do konce srpna vyřešeny,“ řekl Bartoš v rozhovoru pro Deník N.

Nefunkční systém má už i své dopady. Podle odborníků by mohly ztráty způsobené průtahy v řízeních dosáhnout jen za červenec miliardy korun. Podle komory stavařů kvůli potížím se systémem a změnou stavebního zákona ukončí aktivní činnost možná až tisíce projektantů. „Apeluji na ministerstvo místního rozvoje, aby to zpoždění trvalo pouhé dva měsíce, už tak budou náklady v desítkách miliard,“ řekl na začátku srpna starosta města Věstec Tibor Švec.

Jak se změnily poplatky za podání žádosti? Nový zákon přinesl i změnu v poplatcích, tu dojednala ještě Bartošova předchůdkyně Klára Dostálová (ANO). Mění se i doprovodné vyhlášky. Studna (vrt) nebo čistička odpadních vod : dříve 300 korun, nově 10 tisíc korun.

: dříve 300 korun, nově 10 tisíc korun. Garáž s nejvýše třemi stáními: dříve tisíc korun, nově 5 tisíc korun.

s nejvýše třemi stáními: dříve tisíc korun, nově 5 tisíc korun. Prodloužení platnosti stavebního povolení : dříve tisíc korun, nově dva tisíce korun.

: dříve tisíc korun, nově dva tisíce korun. Stavba s nejvýše třemi byty nebo pro rodinnou rekreaci – zůstává na pěti tisících korun, ruší se dosavadní výjimky.

– zůstává na pěti tisících korun, ruší se dosavadní výjimky. Stavba s více než třemi byty: zůstává na 10 tisících korun, ale ruší se dosavadní výjimky.

Podle Svazu měst a obcí se zdržení dotkne přibližně 13 tisíc stavebních povolení v hodnotě sto miliard korun a to i v případě, že se systém podaří do konce prázdnin opravit. S tím souvisí také další problém, který kvůli zavedení nového systému nastal, a tím je přehlcenost stavebních úřadů. Podle svazu za červen na stavební úřady přišlo dvakrát až třikrát více žádostí než je obvyklé. To může pro některé úřady znamenat, že nesplní lhůty, které jim ukládá zákon.

MMR v červenci poskytlo několik aktualizací systému, které měly s některými problémy pomoct, podle zástupců obcí to však byly spíše změny kosmetické. Bartoš se s nimi od spuštění systému již několikrát sešel. Protože je ale podle nich i přes ujištění ministerstva, že je systém v pořádku, nový stavební řízení pořád nefunkční, požadují proto zástupci obcí, podnikatelů, architektů a dalších profesních komor schůzku s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou a s dalšími členy vlády, kde dojde k řešení problémů digitalizace stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že právě probíhají vládní prázdniny, by mohlo k setkání dojít po jejich konci, někdy v půlce srpna.

Do Bartoše se strefují z opozice i vládní koalice

„Digitalizace stavebního řízení je v totálních troskách, nefunguje prakticky nic a pokud má někdo tu drzost házet to na nepřipravenost pracovníků na úřadech, měl by rychle vystřízlivět,“ pustil se do kritiky nového systému na sociální síti poslanec a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, podle kterého by mělo dojít i na mimořádnou schůzi sněmovny. Ke kritice se přidala i Bartošova předchůdkyně Klára Dostálová, podle které MMR pod jeho vedením vrší jeden problém za druhým.

Na kritiku opoziční ANO Bartoš zareagoval na sociální síti X. „Proč celý projekt digitalizace stavebního řízení ležel na Ministerstvu pro místní rozvoj pod vedením ANO osm let? Všichni věděli, že je potřeba s tím něco udělat. Nikdo do toho nešel, protože bylo zřejmé, že to budou provázet komplikace, odpor ke změně a jde to proti různým zájmům,“ napsal.

Na problémy se stavebním řízením reagovalo i druhé opoziční hnutí v poslanecké sněmovně, SPD. „Digitalizace stavebního řízení je největší průšvih v IT v novodobé historii. Výsledkem mělo byt zrychlení stavebního řízení a dopadlo to tak, že se úplně zastavilo. To bude znamenat zpoždění mnoha nových staveb. Navrhovali jsme odložení účinnosti o půl roku a zkušební provoz. Nic se nestalo a stavební procesy úplně stojí. Ministr Bartoš by měl rezignovat,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslaneckého klubu a místopředseda opozičního hnutí Radim Fiala.

Do vládního partnera se opřel také místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Piráti dlouhodobě nedokážou pohnout s digitalizací ani s problémem nedostupného bydlení, které mají ve vládě na starosti. Jejich problémy bohužel dopadají na celou vládu. A to i přesto, že jiná ministerstva, například lidovecké ministerstvo práce a sociálních věcí, digitalizaci zvládají skvěle,“ uvedl.

Prezident Petr Pavel podle svých slov doufá, že se problémy související s digitalizací stavebního řízení podaří rychle odstranit. Pro odklad spuštění systému se vyslovil již v květnu, na jeho obavy tehdy Bartoš odpovídal, že je systém v pořádku. „Ukázalo se, že měli starostové pravdu, že proces nebyl do detailu připraven,“ uvedl.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Různé agendové systémy, které dosud používaly stavební úřady, jsou aplikace běžící přímo na počítačích – pro maximálně pár desítek lidí, šité na míru konkrétnímu úřadu. V takovém případě není tak složité napojit je na místní spisovou službu, ekonomický systém a podobně. Tyto… https://t.co/KarTaKjNPE https://t.co/Mm9En7sq0J oblíbit odpovědět

Na kritiku opakovaně reaguje také Bartoš, na sociální síti X ve čtvrtek uvedl, že chápe frustraci úředníků, kteří mají i bez nového systému práce nad hlavu. „Přirozeně jsou to oni, kteří teď v první linii čelí nespokojenosti stavebníků. Za jejich práci a trpělivost jim děkuji. Všichni víme, že stavební řízení má v Česku chronické neduhy – složité povolování, nedostatek zaměstnanců na úřadech a další. Digitalizace stavebního řízení i nový stavební zákon jsou na tyto potíže lék, bude ale chvíli trvat, než zabere,“ myslí si ministr.

V pátek se v sérii příspěvků na X (dříve Twitter) snažil vysvětlit, v čem je nový systém lepší než ten starý. „Pokud teď zaznívají hlasy, že původní systém byl lepší, je to jako kdyby v roce 2012 při nástupu relačních databází někdo tvrdil, že lokální Excel je to nelepší řešení, byť v něm skutečně můžete, pokud ho máte vyladěný, udělat spoustu užitečných a funkčních věcí,“ napsal. Za problémy s nižší propustností stavebního řízení po spuštění systému podle něho nemůže jednodušší stavební zákon, ale uměle vyvolaná panika před spuštěním.