Nominovaných bylo 50 tuzemských a dvě zahraniční stavby. Veřejnost ocenila rezidenci Wechův Dvůr v Kroměříži. Zástupci projektů si ceny převzali v pražském Rudolfínu.
Stavbu roku vypisuje a organizuje 34. rokem Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.
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Stavbou roku se staly i lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou, projekt Obláček nad Plzní, centrála a showroom Janošík ve Zlínském kraji, pražská Perner Karlín Offices, domov V Aleji v Novém Bydžově, rekonstrukce kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích, svazková základní škola Lošbates ve Středočeském kraji, Žitný mlýn Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku, Rodinný dům Terra v Pardubicích, liberecký park Náplavka, nová radnice v Přerově a administrativní budova Jet Investment v Brně.
Na modernizaci Praha-Bubny porotci ocenili, že vytváří základ pro rozvoj nové pražské čtvrti a propojuje požadavky železničního provozu s kvalitní architekturou. Jihlavská aréna získala cenu například i za to, že se jedná o sportovní stavbu s velkým společenským přínosem a zároveň má výraznou architekturu. Stanice Českomoravská je pak podle poroty příkladem rekonstrukce zlepšující technickou spolehlivost i kvalitu každodenního užívání.
Ocenění Osobnost architektury a stavitelství roku 2026 bylo uděleno architektovi Olegu Hamanovi za dlouhodobý profesní přínos a mezinárodní reprezentaci české architektury. Haman působí v Radě Mezinárodního svazu architektů UIA a podílel se na úspěšné kandidatuře Prahy na pořádání Světového kongresu architektů UIA 2032. Je také předsedou Obce architektů, která například organizuje ocenění Grand Prix Architektů.
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Kromě titulů Stavba roku byly předány také zvláštní ceny za mimořádná architektonická, technická a společenská řešení. To získalo mimo jiné dětské centrum Pluto v Havířově, protipovodňové nábřeží Svratky v Brně, obnova Čiperovy vily ve Zlíně, revitalizace Těšínského divadla, lávka přes Vltavu v Hluboké nad Vltavou a studentské Vyhlídky Chlum. Zvláštní ceny mohou získat i stavby bez nominace.
V minulém ročníku soutěže byla titulem Stavba roku oceněna například obnova pražského hotelu InterContinental, stavba dálnice D4 ve Středočeském kraji nebo pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů v nemocnici v Pardubicích.