KOMENTÁŘ: Masový přesun vyučování na web ještě nikdo nikdy nevyzkoušel

Tak se potvrdilo, co jsme všichni tušili. Nová realita, ve které se před dvěma týdny ze dne na den ocitly děti se svými rodiči a učitelé, s námi ještě nějakou dobu vydrží. Ať už školy na začátku června otevřou, jak s tím v tuto chvíli počítá ministr školství Robert Plaga i krizový štáb, nebo současný stav plynule přejde do letních prázdnin, je to ještě nadlouho. A to nejen z pohledu rodiče, který nyní v roli supermana zvládá práci z domova, vaření oběda a v přestávkách se stává učitelem.