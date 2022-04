V Česku je nakažlivější varianta covidu než omikron, horší průběh nemoci nemá

Pacientka nakažená variantou s označením XE v ČR přišla na test preventivně, nebyla na něj odeslaná lékařem. „Víme, že vzorek pozitivní na variantu XE pochází od ženy z Prahy s preventivní indikací na PCR vyšetření, další epidemické údaje nemá NRL k dispozici,“ uvedla vedoucí NRL Jiřincová.

Podle dostupných informací Světové zdravotnické organizace (WHO) by mohla být varianta XE zhruba o deset procent nakažlivější než původní varianty omikronu. „K posouzení, zda se proto do budoucna může stát novou dominantní variantou, ale není dosud dostatek informací,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Podle ní zatím ani průběhy onemocnění covid-19 u nakažených nenaznačují, že by varianta XE znamenala pro organismus pacienta nějaké závažnější příznaky a vykazovala zásadně jiný průběh onemocnění, než je běžné.

Prozatím je v mezinárodní databázi asi 470 vzorků XE potvrzených celogenovou sekvenací z pěti zemí světa, které se podrobnějšímu vyšetřování genomu koronaviru více věnují. Naprostá většina vzorků je z Velké Británie, tři z USA a po jednom případě z Irska, Dánska a ČR.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

Od nejstarší varianty koronaviru z čínského Wuchanu, která se v ČR prokázala poprvé v březnu 2020, je každá další nová varianta nakažlivější. Postupně už převládly varianty alfa, delta, omikron a subvarianta omikronu BA.2.

„Takzvané rekombinantní varianty vznikají, když se jeden člověk infikuje dvěma či více variantami viru současně. Tím v těle hostitele dojde k předání a promíchání genetických informací mezi variantami viru. V průběhu pandemie už k takovým mutacím došlo několikrát, není to v zásadě nic neobvyklého,“ uvedla vedoucí laboratoře Helena Jiřincová. Podobné rekombinace vznikají i u dalších virových nákaz včetně chřipky.

Zaznamenané byly už také kombinace starší varianty delta a omikronu typu BA.1, které se označují XD a XF. XD byla detekovaná ve Francii a dále ji laboratoře zaznamenaly v okolních evropských zemích, Dánsku, Belgii, Německu a Nizozemsku, celkem jde o 26 vzorků. XF byla zaznamenaná jen ve Velké Británii, která hlásí také nejvíce XE kombinace dvou typů omikronu.

Dominantní variantou koronaviru je v tuzemsku podle SZÚ omikron subtyp BA.2, která se začala šířit z Dánska v prosinci loňského roku. První případy v ČR byly zaznamenané v lednu.

Za středu přibylo 5287 nakažených

Laboratoře v Česku ve středu zjistily 5 287 případů covidu. Je to nejméně ve všední den od začátku letošního roku. Nejnižší byl ale zároveň i počet testů.

V mezitýdenním srovnání je středeční číslo poklesem o 2 100 případů. Laboratoře odhalily také 1 080 podezření na opakovanou nákazu, což je rovněž v pracovním dni letos nejméně.

Epidemie covidu v Česku zpomaluje už zhruba dva měsíce. Denní počty nově potvrzených případů nákazy postupně klesají přibližně od začátku února. Tehdy přibylo 1. února přes 57 tisíc případů nákazy koronavirem, což bylo nejvíce za den od začátku epidemie v Česku v březnu 2020.