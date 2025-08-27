Za nečinnost a ukrývání spisů před šéfy dostala státní zástupkyně podmínku

Autor:
  16:49
Roční podmínkou za zneužití pravomoci potrestal ve středu Obvodní soud pro Prahu 10 státní zástupkyni Miroslavu Šmehlíkovou. Žalobkyně podle verdiktu selhala ve více než třiceti případech, které měla dozorovat. Šmehlíková vinu odmítla, k soudu ze zdravotních důvodů nepřišla.

Soudy

Třiašedesátiletá Miroslava Šmehlíková z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, která je žalobkyní bezmála čtyři dekády, si podle rozsudku v letech 2012 až 2023 nezákonným způsobem zjednodušovala práci.

„V určitém okamžiku přestala plnit svoje povinnosti v rámci dozorové činnosti v přípravném řízení, především přestala reagovat na podněty policie, jednak k předání trestního stíhání do ciziny, jednak k vyhotovení žádosti o právní pomoc,“ uvedla samosoudkyně Libuše Jungová.

Z verdiktu vyplývá, že Šmehlíková měla profesně selhat v celkem 33 případech. Soudkyně údajnou trestnou činnost státní zástupkyně specifikovala ve výrokové části rozsudku, čtení jí zabralo zhruba hodinu. Spisový materiál k případu je obsáhlý, čítá na 3,5 tisíce stran.

Stíhaná státní zástupkyně měla na starosti převážně trestnou činnost cizinců spáchanou na území Prahy 4. Místo řádného dozoru nad policejním vyšetřováním podle rozsudku ukryla část spisů před nadřízenými i administrativou a případy neoprávněně vydávala v justičním systému za uzavřené, ač ve skutečnosti nebyly. Některé kauzy jsou kvůli tomu promlčené.

Nemocnou žalobkyni soudí za ukrývání spisů, exšéfka ji nařkla z lemplovství

„Spisy nechala různými způsoby vyznačit jako ukončené a zašantročila je, například v otevíracím kusu nábytku ve své kanceláři, či u sebe v bydlišti, kdy některé navrátila až v době své pracovní neschopnosti prostřednictvím neautorizované osoby (advokáta). Z výpovědi doktora Vychyty (jejího nového nadřízeného, pozn. red.) vyplynulo, že některé fragmenty nevrátila doposud,“ připomněl státní zástupce Jan Krestýn.

„Primární motivací podle mého názoru bylo zmenšit si objem pracovní činnosti, tedy ulehčit si práci, ale zároveň musela být srozuměna s tím – vzhledem ke svému právnímu vzdělání a dlouhodobému výkonu profese státní zástupkyně – že ta dlouhodobá nečinnost povede k promlčení, k nepřípustnosti trestního stíhání uplynutím promlčení doby,“ uvedla soudkyně.

Odmítla argument Šmehlíkové, která se hájila, že byla pracovně přetížená. „Neúměrné zatížení nebylo zjištěno. Je tady podrobná tabulka s počtem přidělených věcí, kdy byla vzata v úvahu i náročnost konkrétních specializací, v jejím případě té specializace ‚cizina‘,“ vysvětlila Jungová.

18. července 2025

Soudy

Plánuje odchod do důchodu

Obžalovaná státní zástupkyně ani k jednomu ze tří hlavních líčení nepřišla. Omluvila se, že je v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

„Celkovou situaci vnímám jako osobní prohru, ale nikoliv jako trestní odpovědnost,“ řekla před časem při výpovědi na policii.

Tvrdila, že ve všech případech šlo o pachatele, kteří se nezdržovali v Česku a nebylo známé místo jejich pobytu. Některá rozhodnutí jí prý připravovali přidělení právní čekatelé, s jejichž prací však nebyla vždy spokojená.

„Chtěla jsem to dodělat později, ale už jsem se k tomu nedostala. Své hlavní pochybení vidím v tom, že jsem byla vždycky perfekcionistka. Raději jsem rozhodnutí nevydala, než aby bylo špatně. To bylo důsledkem všech průtahů v mé činnosti,“ bránila se Šmehlíková.

Nevídané selhání státní zástupkyně? Ukrývala prý spisy, případy jsou promlčené

„Poznal jsem ji jako extrémně pracovitou, pečlivou a zodpovědnou prokurátorku, k jejíž činnosti začátkem devadesátých let nemohl mít nikdo žádných výhrad,“ chválil klientku její obhájce Michael Perez, bývalý státní zástupce.

Na tom, kam kauza dospěla, podle něj nese část viny předchozí vedení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, které mělo práci Šmehlíkové pečlivěji kontrolovat, zvlášť poté, co dostala v minulosti výtku a pak byla dvakrát – v letech 2015 a 2018 – kárně potrestaná Nejvyšším správním soudem v Brně za průtahy.

Soudkyně ve středu při ukládání trestu přihlédla k tomu, že je Šmehlíková stíhaná poprvé, i k jejímu rodinnému a zdravotnímu stavu, a potrestala ji ročním vězením s podmíněným odkladem na třicetiměsíční zkušební dobu. Tu žádal státní zástupce delší – tříletou.

Také požadoval, aby byl Šmehlíkové uložen šestiletý zákaz „výkonu povolání nebo zaměstnání, jehož součástí je samostatná rozhodovací pravomoc v rámci všech orgánů veřejné moci“.

Soud mu nevyhověl vzhledem k tomu, že Šmehlíková podle svých slov žádá o převedení do plného starobního důchodu.

V případě pravomocného odsouzení za zneužití pravomoci úřední osoby by o funkci státní zástupkyně ze zákona přišla. Obě strany ve středu uvedly, že si ponechají lhůtu na rozhodnutí, zda se proti aktuálnímu verdiktu odvolají.

18. července 2025

Soudy

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  15:34

