Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti, uvedl jeho advokát Vlastimil Rampula. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem loňského roku. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení.
„Jedná se o významný posun v rámci obhajoby. Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhaní Karla Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti,“ uvedl Rampula. Vinu opakovaně odmítl i Vémola.

Podle obhájce stále platí, že zadržení Vémoly bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karla Vémoly do trestné činnosti,“ dodal.

Policie v kauze zápasníka Vémoly obvinila další dva lidi

Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dva lidi.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

Vémolu pustili na kauci, jasné důkazy dle advokáta chybí. Chci domů, řekl zápasník

19. ledna 2026  17:34,  aktualizováno  17:53

