Státní zástupkyně obžalovala soudce Kafku z podvodu za 32 milionů korun

Obžaloba byla u Krajského soudu v Ostravě podána 14. října. „Obviněnému je možné uložit v případě uznání viny trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let. Ze strany dozorové státní zástupkyně nebyl akceptován návrh na zahájení jednání o dohodě o vině a trestu,“ uvedl Malý.
Ještě letos v dubnu státní zastupitelství uvádělo, že počet poškozených přesáhl 60 a škoda činila více než 23 milionů korun. Vyšetřování tehdy pokračovalo. Nyní státní zastupitelství v obžalobě vyčíslilo celkovou částku vylákaných peněz na více než 32 milionů korun, zatímco škoda poškozených je vyčíslena na 23,29 milionu korun.
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Kafka se podle dřívějších informací přiznal, že si od lidí pod smyšlenými záminkami půjčoval peníze, které nevracel. Tvrdil však, že jednal v krajní nouzi, protože potřeboval platit lidem, kteří mu údajně vyhrožovali a vydírali ho. Policie v případu podle dřívějších informací nestíhala nikoho dalšího.
Případ se začal řešit loni na jaře, kdy Kafka rezignoval na funkci soudce a zmizel. Policie ho následně zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 skončil ve vazbě. Loni v listopadu ho soud propustil. Podle dřívějších informací má nyní zakázáno opustit Českou republiku, nosí elektronický monitorovací náramek a musí se hlásit probační a mediační službě.
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„Další informace v této trestní věci do doby, kdy bude ukončeno dokazování v rámci případně krajským soudem nařízeného hlavního líčení, nebudou sdělovacím prostředkům poskytovány,“ uvedl Malý.
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10. dubna 2025