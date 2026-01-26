Státní zástupkyně chce pro Cimického pět let vězení, obhájce žádá zproštění

„Domnívám se, že dalšími hlavními líčeními byla jednoznačně prokázaná vina obžalovaného tak, jak byla podána v obžalobě,“ řekla žalobkyně Martina Adámková. Cimickému navrhla nejpřísnější možný trest. Adámková odkázala na svou závěrečnou řeč z listopadu 2024, kdy mimo jiné uvedla, že lékař v trestním řízení neprojevil žádnou sebereflexi.
Cimický se pondělního jednání nezúčastnil, vinu dlouhodobě popírá. Jeho obhájce odkázal na písemné vyhotovení závěrečné řeči, aby nebylo nutné z přednesu vylučovat veřejnost. Poukázal ale na to, že podle něj není možné dokazování ukončit, protože nebyl seznámen se všemi dokumenty ze spisu, a na možné promlčení většiny nároků poškozených žen na náhradu škody. Cimického navrhnul obžaloby zprostit.
|
Vykreslovali mě jako lhářku, je to odporné téma. Fabiánová o kauze Cimický
Pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 a 2019. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žalobců lékař osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. Různá právní kvalifikace žalovaných skutků souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2010.
Obvodní soud původně uznal Cimického vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu trest podle návrhu státní zástupkyně. Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami z hlediska prováděných důkazů. Rozhodnutí odvolací soud zrušil a nařídil věc znovu projednat.
|
Soud opět projednával kauzu Cimický. Přehrával záznamy, poškozené znovu vyslýchat nebude
Obvodní soud proto od podzimu v hlavním líčení neveřejně přehrával záznamy výpovědí poškozených žen, znovu je nevyslýchal. Následně čekal na zpracování znaleckého posudku o věrohodnosti jedné z poškozených. Ohledně toho v pondělní znalkyně neveřejně vyslechl. Podle státní zástupkyně znalkyně shledaly, že je žena věrohodná.
Poškozené ženy požadují po Cimickém náhradu újmy v částkách od 80 000 korun do půl milionu korun. Dohromady po psychiatrovi žádají zhruba šest milionů korun. Jejich právní zástupkyně v závěrečných řečech navrhly, aby soud ženám nároky přiznal. U jedné z nich požadavek advokátka navýšila. Právní zástupkyně upozornily mimo jiné na to, že Cimický zneužil nerovného vztahu mezi pacientem a lékařem.