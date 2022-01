Dvěma Čechům hrozí výjimečný trest, bojovali za separatisty na Ukrajině

„Ve dnech 15. prosince 2021 a 30. prosince 2021 byly státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podány u Městského soudu v Praze dvě obžaloby na dva české občany,“ uvedl Bodlák.

„Pro jejich účast v ozbrojeném konfliktu na východě Ukrajiny v řadách jednotek separatistů v letech 2015 až 2019, respektive 2016 až 2020,“ doplnil.

Jejich jednání je podle něj kvalifikováno jako zločin účasti na teroristické skupině a zločin teroristického útoku.

Bývalý voják dostal 21 let

Případ, kdy se Čech zapojil do bojů na Ukrajině trestal soud naposledy v tomto týdnu. V úterý dostal bývalý voják Martin Sukup u pražského městského soudu 21 let vězení za teroristický útok a účast v teroristické skupině. Podle obžaloby se zapojil do bojů na Ukrajině. Rozsudek není pravomocný a muž si jej nevyslechl, je stíhán jako uprchlý.

Sukupovi za uvedené skutky hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

„Pokud jde o skutečnost, že obžalovaný vycestoval z území České republiky, že se zapojil do struktur separatistických skupin, o tom jsme neměli žádné pochybnosti,“ uvedla soudkyně Silvie Slepičková.

Poukázala například na komunikaci, kterou Sukup vedl s dalšími lidmi, a fotografie, které jim posílal. Sukup se podle ní například chlubil medailemi, které získal za „bojové zásluhy a osvobození Donbasu“.

Sukupova obhájkyně Klára Tvrdá v pondělí za svého klienta odmítla vinu. „Obžalovaný rozporuje všechny v obžalobě uvedené skutečnosti, s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinný,“ uvedla advokátka.