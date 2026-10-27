Profesní sdružení zkritizovalo ve vyjádření na síti X, že ministerstvo spravedlnosti při legislativní práci nezohlednilo četné odmítavé připomínky Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství i unie.
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Odvolací soudy mají podle návrhu ministra Jeronýma Tejce (za ANO) přijít o možnost nakazovat nižším soudům, co zjišťovat, z čeho vycházet a jak hodnotit důkazy. Podle Unie státních zástupců jde navrhovaná úprava proti smyslu dvojinstančnosti. Tedy principu, kdy má soudní řízení dva stupně a umožňuje účastníkům řízení napadnout opravným prostředkem - odvoláním - rozhodnutí prvostupňového soudu.
Tejc uvádí, že změnu iniciovali advokáti. Někteří kritici ji nicméně spojují s dotační kauzou Čapího hnízda, v níž čelí obžalobě premiér Andrej Babiš (ANO). Pražský městský soud ho totiž dvakrát osvobodil, odvolací soud ale tyto verdikty zrušil a zavázal prvostupňový soud, aby Babiše i spoluobžalovanou europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) uznal vinnými. Nagyová je nyní pravomocně odsouzená, Babišovo stíhání je přerušené kvůli poslanecké imunitě. Babiš postup vrchního soudu opakovaně kritizoval.
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Novela trestního řádu řeší i řadu dalších otázek. Ministerstvo v předkládací zprávě uvedlo, že připomínky Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství i České advokátní komory z velké části zohlednilo. V důvodové zprávě připustilo, že navržené řešení ohledně odvolání může přispět k takzvanému soudnímu ping-pongu.
Novela navíc zároveň zpřísňuje podmínky, za kterých může odvolací soud odebrat kauzu původnímu soudci a přidělit ji jinému. Ministerstvo k tomu ale poznamenalo, že počty případů, kdy soudní ping-pong nastává, jsou nízké.
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Tejc na pondělní tiskové konferenci řekl, že změny u odvolacích soudů mají posílit nezávislost soudů prvního stupně. Vyšší soudy by podle něj neměly postupovat tak, že si provedou několik vybraných důkazů a na základě nich zavážou nižší soud, jak rozhodnout o vině. „I kdybych to vyloučil osmkrát, stejně si napíšete, co budete chtít,“ reagoval na dotaz, zda úprava souvisí s Čapím hnízdem.
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31. srpna 2026