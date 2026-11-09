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Státní zástupce zastavil po sedmi letech stíhání exposlance Marka Šnajdra

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  14:25
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Bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr | foto:  Michal Šula, MAFRA

Po sedmi letech skončilo trestní stíhání bývalého poslance ODS Marka Šnajdra kvůli podezření z přijetí úplatku v kauze Nemocnice Na Bulovce. Státní zástupce letos v červenci rozhodl o jeho zastavení, protože se nepodařilo prokázat, že se Šnajdr dopustil trestné činnosti. Bývalý poslanec obvinění od začátku odmítal.

Šnajdr byl stíhán od roku 2019 kvůli podezření, že v souvislosti se zakázkou na dodávku dvou lineárních urychlovačů a souvisejícího vybavení za téměř 160 milionů korun přijal úplatek ve výši 50 tisíc korun. Státní zástupce Zdeněk Matula v rozhodnutí uvedl, že ani po letech vyšetřování se nepodařilo prokázat Šnajdrovu vinu.

Šnajdr od začátku vyšetřování tvrdil, že se úplatkářství nedopustil. Za zásadní problém vyšetřování označoval výpověď podnikatele Tomáše Horáčka, který po svém zadržení začal spolupracovat s policií a jehož tvrzení hrála v případu významnou roli.

„Jsem rád, byť to trvalo sedm let, že se prokázalo, co jsem říkal od samotného počátku. Mé stíhání stálo pouze na výpovědi recidivisty a defraudanta Horáčka, který orgány činné v trestním řízení obelhal, aby si zajistil neoprávněné výhody a nezaslouženě nízký trest s ohledem na svou rozsáhlou trestnou činnost,“ okomentoval rozhodnutí pro iDNES.cz Šnajdr.

Stíhání v části případu skončilo i u Vrbovské

Státní zástupce zastavil také trestní stíhání bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské, a to v části týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím údajně zpětně vytvořených dokumentů k prodeji bytu.

Žalobce obžaloval pět lidí a firmu v kauze Bulovky za 160 milionů korun

Podle vyšetřovatelů měly dokumenty zakrýt skutečný původ peněz souvisejících s podezřením na úplatkářství. Nepodařilo se však dostatečně prokázat, že peníze pocházely z trestné činnosti ani že dokumenty sloužily k zakrytí jejich původu.

V další části kauzy se pokračuje

Zastavení stíhání se vztahuje pouze na část případu. Vrbovská nadále čelí obvinění z manipulace se zakázkou na lineární urychlovače ve prospěch společnosti Elekta Services. Šnajdr je stíhán pro maření spravedlnosti, kterého se měl podle obvinění dopustit předložením zmíněných listin týkajících se prodeje bytu.

Korupční kauza kolem Nemocnice Na Bulovce se začala rozplétat v roce 2018, kdy policie zadržela podnikatele Tomáše Horáčka kvůli podezření z manipulace s nemocničními zakázkami. Horáček později začal s policií spolupracovat a jeho výpovědi vedly policii také k Marku Šnajdrovi a dalším lidem. Vyšetřovatelé prověřovali podezření, že podmínky soutěže na dodávku lineárních urychlovačů byly nastaveny ve prospěch společnosti Elekta Services.

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