Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

  15:05aktualizováno  15:23
Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Kauza souvisí s dvěma loňskými předvolebními plakáty, na kterých se objevovaly fotomontáže lidí černé pleti s nožem v ruce. V případě prokázání viny hrozí Okamurovi šest měsíců až tři roky vězení.
„Podstatou dovozování trestní odpovědnost za uvedený přečin je prezentování dvou plakátů v rámci předvolební kampaně do zastupitelstev krajů a senátních voleb konaných v roce 2024, jejichž obsah vzbuzoval či posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči migrantům negroidní rasy a romskému etniku na území České republiky,“ uvedl obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek.

Obžalobu bude řešit Obvodní soud pro Prahu 1.

Podle zákona hrozí právnickým osobám za trestné činy například peněžitý trest, povinnost uveřejnit rozsudek v médiích, ale také zákaz činnosti až na dvacet let. Pokud by soud uznal hnutí SPD vinným, šlo by o bezprecedentní zásah do činnosti parlamentní strany.

Plakáty SPD se objevily v souvislosti s kampaní před loňskými krajskými a senátními volbami. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.

Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Okamura už dříve tvrdil, že za kauzou podle něj stojí premiér Petr Fiala z ODS a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), kteří se snaží ovlivnit letošní podzimní volby do Sněmovny, a zůstat tak u moci.

Trestní oznámení na kampaň podal politik TOP 09 Jiří Pospíšil. Vadilo mu právě zmíněné podněcování k nenávisti či hanobení národa a rasy.

Zmíněný trestný čin spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

V základní sazbě za něj lze uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Sazba se ale zvyšuje, pokud se pachatel činu dopustí „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.

Muž přišel o boty za 50 tisíc z limitované série, nechal je na chodbě bytovky

Dva páry sportovních bot ukradl neznámý zloděj z domu ve Znojmě. Nešlo přitom o obyčejné tenisky, ale limitovanou edici značkové obuvi. V podezření jsou mimo jiné dělníci, kteří bytový dům v...

7. srpna 2025  14:18

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem, lahve se rozkutálely po...

7. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  14:06

