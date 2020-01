Šaroch nebude znovu žádat Sněmovnu o vydání Babiše kvůli Čapímu hnízdu

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zeman v prosinci uvedl, že Šaroch musí vyřešit otázku, zda je nutné znovu žádat o Babišovo opětovné vydání.

„Dozorový státní zástupce neshledává důvody pro repetitivní žádost, neboť je nadále vedeno stejné trestní stíhání, k němuž byl obviněný vydán,“ sdělil ČTK bez dalších podrobností Cimbala. Informaci pro iDNES.cz potvrdil.

Pro dozorujícího státního zástupce je Zemanův právní názor závazný. Ve věci bude muset provést úkony a doplnění, které mu nejvyšší státní zástupce nařídil. „V současné době není důkazní situace na to, aby mohla být věc obžalována, nebo zastavena,“ uvedl loni žalobce Zeman.

Trestní stíhání Babiše i dalších v případu původně zastavilo pražské městské státní zastupitelství (MSZ) v půlce září. Šéf MSZ Martin Erazím tehdy sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.



Zeman označil rozhodnutí, kterým Šaroch v září zastavil stíhání Babiše a Mayerové za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj neodůvodňovala ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby. Na nové rozhodnutí nemá Šaroch žádnou lhůtu.



Žalobce loni potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků - manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Pavel Zeman řekl, že se u nich nepodařilo prokázat zavinění. Zvlášť stíhá policie ještě Babišova syna Andreje, policie u něj navrhla stíhání také zastavit. O návrhu Šaroch zatím nerozhodl.



Babiš byl kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v říjnu 2017. Letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert.

V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.