Nadřízený Maršálkovi vyčítal opakované neodůvodněné průtahy v řízeních. V úterý to sdělila mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. Státnímu zástupci podle ní zanikne funkce 30. listopadu.
Vrchní soud v Praze se měl v úterý kárnými návrhy Pazourka zabývat. Obvodní státní zástupce navrhoval, aby kárný senát potrestal Maršálka odvoláním z funkce.
„S ohledem na vzdání se funkce s tím, že Mgr. Maršálek netrval na projednání jeho věci, bylo zrušeno nařízené jednání a v neveřejném zasedání bylo dne 15. 9. 2026 Vrchním soudem rozhodnuto o zastavení řízení,“ uvedla Duchková.
|
Průtahy a neodbornost. Pražská soudkyně Novotná čelí návrhu na odvolání
Maršálek podle kárného návrhu dlouhodobě nevyřizoval věci, a zavinil tak průtahy v desítkách případů. Nereagoval například na žádosti policejního orgánu, nekomunikoval s policií, nereagoval na přípisy, nepostupoval spisy dalším institucím či po skončení vyšetřování nepřezkoumal spis.
Maršálek je státním zástupcem od roku 2008. Kárný senát mu v minulosti opakovaně snížil plat.