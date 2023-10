Státní zaměstnanci si příští rok polepší zhruba o tisíc korun. Bude se ale propouštět

Na platy zaměstnanců státu a s tím související platby za odvedenou práci by mělo jít v příštím roce proti letošnímu schválenému rozpočtu o 683 milionů korun víc. Zaměstnanci by si tak měli polepšit v průměru o tisíc korun. Počet míst placených státem by však měl klesnout o 11 388. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok.