Za návrh chtěl podepsanou fotku Havla. Jak vznikala podoba státních vyznamenání

V srpnu 1994 vyšel v Mladé frontě DNES a Lidových novinách inzerát, ve kterém Kancelář prezidenta republiky vyhlásila soutěž na výtvarnou podobu nových dvou řádů a dvou medailí. „Po rozpadu Československa bylo potřeba vyřešit, jak to bude s vyznamenáními nové republiky,“ potvrzuje vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
Odborné porotě předsedal kancléř Luboš Dobrovský. Členy byli politici, úředníci i výtvarníci. Z mnoha návrhů nakonec vybrali návrh Michala Vitanovského na Řád bílého lva a Vladimíra Oppla na Řád TGM. Obě medaile se udržely v podobě jako za společného státu.
|
Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce
Poté, co vyznamenání získala výtvarnou podobu, Hrad vybral i firmu, která první řády vyrobila. Udělala je podle sádrových předloh, dodnes dochovaných v archivu Hradu. „Vzhledem k povaze materiálu, který je v mnoha případech velmi křehký, jsou návrhy přístupné pouze ve výjimečných případech,“ vysvětluje šéfka archivu Večerníková.
K vidění byly předlohy třeba před pěti lety na výstavě Lvem mě nazývají v Národním muzeu. První státní vyznamenání samostatné České republiky převzalo od tehdejšího prezidenta Václava Havla 28. října 1995 celkem 54 osobností politického, společenského a kulturního života, z toho 23 posmrtně.
„Výběr vyznamenaných osob byl nesmírně těžký a pracovalo se na něm velmi dlouho a odpovědně,“ uvedl tehdy prezident Havel v legendárním nedělním pořadu Českého rozhlasu Hovory z Lán. „Je jasné, že na mnohé, kteří si zaslouží tyto řády nebo medaile, se nedostalo,“ řekl prezident a slíbil, že se na ně dostane v příštích letech.
|
Eben, Kundera ani Vášáryová. Kdo z navržených se metálu nedočkal
Je zajímavé, že mezi tehdy oceněnými osobnostmi Řádem bílého lva byl třeba Veleslav Wahl, jedna z čelních postav Pražského povstání. Jeho spolubojovník Jaromír Nechanský byl stejným vyznamenáním oceněn až letos. Oba byli popraveni v roce 1950 komunisty.
Zajímavé také je, že ocenění tehdy převzali dva pozdější prezidenti. Miloš Zeman jako předseda ČSSD převzal medaili pro meziválečného předsedu ČSSD Antonína Hampla a tehdejší podplukovník Petr Pavel si došel pro medaili Za hrdinství, kterou dostal za záchranu několika francouzských vojáků na misi v Jugoslávii.
Odměna pro nadšence
I když měla soutěž své vítěze a poměrně striktní zadání, které vycházelo z tradic (Řád bílého lva se uděloval jako československé vyznamenání od 20. let 20. století, a i Řád TGM měl svého předchůdce), na Hrad chodilo mnoho návrhů od výtvarníků či nadšenců pro faleristiku. To je nauka o vyznamenáních. Návrhy a nápady zaslané občany jsou dodnes uloženy v Archivu Kanceláře prezidenta republiky.
„Dovoluji si vám poslat své návrhy, i když nepředpokládám nějaké světoborné umístění,“ psal na Hrad před třiceti lety třeba pan Ladislav Šmíd z Jihlavy. „Za uznání své snahy a vypsaných tužek dovoloval bych si žádat třikrát podepsanou fotografii pana prezidenta Havla s věnováním,“ psal Šmíd.
|
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
A prezidenta požádal i o úřední atest, protože se bál, že by byl mezi přáteli v podezření, že si podpisy „zrežíroval sám“. Hradu navrhoval vznik Řádu republiky nebo řádu nesoucího jméno Karla IV., případně medaile Přemysla Otakara II.
Neuspěl. „Zadání soutěže na řády bylo dost přísné. Liší se od těch československých jen ztvárněním lvů či podobizny Tomáše Garrigua Masaryka,“ dodává Večerníková. Zanikl ale vojenský řád pojmenovaný po Milanu Rastislavu Štefánikovi.
|
