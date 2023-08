Pavel rozhodne, komu dá státní vyznamenání. Vyberte, koho byste ocenili vy

Kubiš s Gabčíkem, ale i Ctirad a Josef Mašínové, jsou na seznamu kandidátů, které prezidentovi Pavlovi, poslal začátkem srpna Senát a začátkem června navrhli poslanci. Je ovšem jen na prezidentovi Pavlovi, koho z navržených ocení a koho ne. Může vyznamenat i kohokoli jiného.

Seznam jmen, o nichž bude prezident Pavel rozhodovat, je velice pestrý. Jsou na něm například zpěvačka Marta Kubišová, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, architektka Eva Jiřičná, expremiér Petr Pithart či bývalý šéf Senátu Jaroslav Kubera a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Ty si přejí ocenit senátoři.

Na seznamu navržených od poslanců jsou i kytarový virtuos Štěpán Rak, zesnulý dlouholetý předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeněk Růžička, který se zasadil o vybudování památníku v Letech u Písku, bývalý šéf Sněmovny, spisovatel Milan Uhde, bývalý hráč fotbalové Slavie a později trenér František Cipro, spisovatel Jaroslav Rudiš či ekonom Jan Švejnar a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.

iDNES.cz poslal na Hrad dotaz, zda prezident neuvažuje o tom, zda nevyznamená českého dobrovolného medika známého pod přezdívkou Taylor, který podlehl těžkým zraněním, jež utrpěl na Ukrajině, kde na východní frontě zachraňoval zraněné bojovníky bránící svobodu své země před ruským imperialismem. Na seznamu kandidátů od poslanců ani senátorů totiž Taylor není. „Jména ani počet vyznamenaných prezident předem sdělovat nebude,“ reagovala Mária Pfeiferová z Odboru komunikace Hradu, která poslala odpověď Pavlovy mluvčí Markéty Řehákové.

Petra Pavel dal už jednoznačně najevo, že není nakloněn ocenění Mašínů. „Já tam mám prostě jeden stín, který by mi v tom bránil, a to je zabití spoutaného, omámeného policejního strážmistra. Byl zabit spoutaný, v bezvědomí, nepředstavoval bezprostřední hrozbu, byl navíc zabit nožem, nebyl to souboj v boji. Prostě voják spoutaného člověka nezabíjí,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Petr Pavel těsně před tím, než v boji o Hrad porazil své soupeře.

Kritizoval, co s institutem státních vyznamenání udělal bývalý prezident Miloš Zeman. Tvrdí, že je degradoval do té míry, že i ti, kdo si vyznamenání zaslouží, se museli cítit špatně, když vedle sebe viděli někoho, o kom věděli, že vyznamenání dostal jen na základě politické spřízněnosti s hlavou státu.