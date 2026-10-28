Kundera, Zeman i známé herecké tváře. Kdo se nedočkal ocenění?

1 Miloš Zeman
Nominaci získala bývalá hlava státu od Poslanecké sněmovny. Bývalý předseda sociální demokracie byl v letech 1996 až 1998 nejprve předsedou Sněmovny, v dalším volebním období usedl do čela české vlády.
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Zeman na Hrad na udílení vyznamenání nepřijde. Nemám rád gesta bez obsahu, řekl
Po neúspěchu v nepřímé volbě prezidenta v roce 2003 odešel na několik let z politiky. V roce 2013 se vrátil do nejvyšších pozic svým vítězstvím v první přímé volbě, když porazil ve druhém kole Karla Schwarzenberga. Post se mu podařilo obhájit i v roce 2018.
Zeman se předávání státních vyznamenání dlouhodobě spíše neúčastní. „Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě,“ uvedl Zeman na dotaz iDNES.cz k důvodům své nepřítomnosti.
Zeman v roli prezidenta ocenil svého předchůdce Václava Klause nejvyšším státním vyznamenáním. Od roku 2019 má tak Klaus propůjčen Řád bílého lva I. třídy. Petr Pavel k podobnému kroku zatím nepřikročil.