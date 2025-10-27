Dají, nedají? Největší přešlapy, naschvály i kontroverze kolem státních vyznamenání

Robert Oppelt
  11:41
Vladislavský sál každého 28. října zaplní politici, nejvyšší úředníci, zahraniční diplomaté, zástupci církví, univerzit, význační hosté. Přihlížejí tradičnímu slavnostnímu ceremoniálu, možná tomu nejokázalejšímu, co republika každý rok nabízí: oslavám vzniku samostatného státu, spojeného s předáváním nejvyšších státních vyznamenání.
Přesto se za pozlátkem slavnostních rób, pochodující hradní stráže a vlajících státních vlajek najdou kontroverze, přešlapy a chyby.

Některé je vidět na první pohled. V roce 2014 si přišel režisér Robert Sedláček pro vyznamenání ve fleecové mikině. Jak sám později vysvětlil, udělal to proto, že obřady nemá rád a chtěl ho trochu znesvětit.

Jiné vidět nejsou, ale řešily se léta. V roce 1998 prezident Václav Havel na poslední chvíli nepředal vyznamenání bývalému vídeňskému starostovi Helmutu Zilkovi. Podle několika zdrojů byl spolupracovníkem komunistické StB s krycím jménem Holec.

Tato obvinění později nejrůznější badatelé i svědci vyvraceli, popřípadě potvrzovali. Nakonec se Havel Zilkovi omluvil. Tečku za aférou udělal v roce 2019 prezident Miloš Zeman, když vyznamenání předal Zilkově vdově.

Kauza Brady a dalajláma

Problém s neudělením na poslední chvíli několikrát řešil i Zeman a jeho kancelář. V roce 2016 podle tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana Hrad na poslední chvíli neudělil vyznamenání přeživšímu holokaustu Jiřímu Bradymu kvůli ministrovu setkání s dalajlámou. Měl to být trest pro Hermanna. Brady byl bratrancem jeho matky. Podle vyjádření prezidentské kanceláře však vyznamenání pro Bradyho nikdy nebylo schváleno, a nemohlo tedy být ani zrušeno.

Ještě dál zašel Zeman u předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského před dvěma lety. Dne 28. října 2020 prezident propůjčil Pavlu Rychetskému Řád TGM, ale kvůli covidu nepředal, protože ceremoniál se kvůli epidemickým opatřením nekonal. Následně oznámil, že Rychetský vyznamenán nebude a udělení bude „anulováno“.

Odebrat vyznamenání ale může jen rozsudek soudu. Důvodem Zemanova gesta bylo rozhodnutí Ústavního soudu, které zrušilo část stávajícího volebního zákona. Podle Zemana soudce nevhodně zasáhl do voleb. Řád dostal Rychetský až od prezidenta Petra Pavla. A dokonce ten nejvyšší, Řád bílého lva.

Někdy udělá chybu prezidentův aparát. Udělování vyššího stupně řádu není výjimečné, ale je nezvyklé, aby prezident vyznamenal někoho řádem vyšším a později nižším, tedy jen medailí.

V roce 1992 vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka Václav Havel posledního lidického faráře Josefa Štemberka. V roce 2014 dostal od Zemana in memoriam i medaili Za zásluhy. Podle odborníků to je faux pas.

Zase ti Mašínové

Státní vyznamenání dostalo letos 16 žen. Na fotografii je Zdeňka Mašínová. (28. října 2023)

Nejčastěji se mezi vyznamenanými objevuje jméno Mašín či Mašínová. Před dvěma lety propůjčil Petr Pavel Zdeně Mašínové Řád Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 2022 vyznamenal prezident Zeman jejího otce, protinacistického odbojáře generála Josefa Mašína Řádem bílého lva. Její matku Zdenu, utýranou komunistickým režimem, vyznamenal v roce 1998 Řádem Tomáše Garrigua Masaryka Václav Havel.

Její bratry, účastníky 2. a 3. odboje, Ctirada a Josefa navrhl na vyznamenání Senát zhruba desetkrát. Prezident je ale nikdy nevyznamenal. Členům odbojové skupiny z padesátých let dvacátého století jejich odpůrci vytýkají, že při protikomunistickém boji a útěku na Západ zabili i neozbrojené. „Pohled na tu jednu malou výseč jejich příběhu mi brání, abych jim udělil státní vyznamenání,“ uvedl v minulosti prezident Petr Pavel.

Zajímavá situace je kolem českých prezidentů a řádů. Ten současný Petr Pavel je z titulu své funkce nositelem obou nejvyšších českých řádů. Nositelem byl i Václav Havel. Po odchodu z Hradu v roce 2003 se rozhodnutím parlamentu stal doživotním nositelem nejvyšších státních vyznamenání.

Bývalý prezident Klaus se takového ocenění v roce 2013 nedočkal. Ve společnosti tehdy panovala velká nespokojenost s amnestií, kterou před skončením ve funkci vyhlásil. Místo zákona o propůjčení řádů se řešil návrh na žalobu na Klause pro velezradu, který podala skupina senátorů. Klaus tak svého lva získal až v roce 2019 od prezidenta Zemana. A podobný příběh jako u Klause se opakoval i v roce 2023, kdy končil na Hradě Zeman. Ani jemu řády nezůstaly.

Dají, nedají? Největší přešlapy, naschvály i kontroverze kolem státních vyznamenání

Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Mluvili také o programových prioritách budoucího...

27. října 2025  6:05,  aktualizováno  10:35

Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt

Sledujeme online

Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na Moskvu, prohlásil starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Podle gubernátora Brjanské oblasti...

27. října 2025  7:47,  aktualizováno  10:34

