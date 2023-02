Metál pro Zemana, youtubera Kovyho nebo zesnulého Michalika? Pavel zatím neví

Vedle Řádu Tomáše Garrigua Masaryka pro prvního předsedu polistopadové české vlády Petra Pitharta, politika a chartistu Daniela Kroupu a přeživšího dvou koncentračních táborů Jiřího Bradyho navrhuje poslankyně STAN Barbora Urbanová udělit státní vyznamenání také youtuberovi Karlu Kovářovi alias Kovymu a zesnulému starostovi Dolních Břežan a bývalému místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi.

Záměr vyznamenat loni náhle zemřelého kolegu, který v hnutí platil za vizionáře, chce podpořit i předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.

„Za to, že do politiky, nejen komunální, přinesl vizionářství. Za to, co udělal s Dolními Břežany, si ocenění zaslouží. Stejně jako pro Středočeský kraj. Odešel, ale byl přínos pro naši zemi,“ odůvodnila Urbanová svůj návrh na Twitteru. V tiskové zprávě pak vyzdvihla, že se Michalik zasloužil také o investice do vědy.

Youtuber Kovy pak podle Urbanové přispívá svými videi a dílem, aby se mladá generace zajímala o dění kolem sebe. „Chci, aby to dostal někdo z mladé generace, z principu. Protože přínos a práce se cení a předpoklad pro ně není věk. A kdo jiný, než on? Bude jejich důstojným reprezentantem,“ míní poslankyně.

Právě nominace youtubera však vzbudila na sociálních sítích opět největší emoce. „Kovyho mám rád. Ale opravdu stačí natáčet populární názorová videa na Youtube k vyznamenání?“ zní kritika některých uživatelů.

„Myslím si, že to není šťastná volba. Jsem zhruba stejný ročník a rozhodně necítím, že zrovna on je zástupcem mé generace a tím, kdo ji sofistikovaně reprezentuje. Souhlasím, že videa možná někoho vzdělají, ale většina mi přijde trochu trapná,“ oponoval vysvětlení Urbanové další z uživatelů. Mnozí jiní však návrh poslankyně vítají a míní, že si Kovy vyznamenání zaslouží.

Na státní vyznamenání navrhli influencera již v roce 2019 Piráti. Tehdy však Kovář řekl, že i kdyby mu bylo uděleno, z rukou prezidenta Miloše Zemana by jej nepřevzal kvůli tomu, že „zásadně nesouzní s tím, jak reprezentuje Českou republiku a rozděluje společnost“. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček odpověděl podobnou kartou, když tehdy na Twitter napsal, že „Kováře nelze za jeho „ideologickou činnost“ ocenit“.

Na dotaz, zda by Kovář státní vyznamenání, v případě udělení, převzal z rukou nového prezidenta Petra Pavla, redakci iDNES.cz neodpověděl a ani svou opětovnou nominaci zatím veřejně nekomentoval.

Nově zvolený prezident se k návrhům, koho by mohl v říjnu vyznamenat, nevyjadřuje a na dotaz iDNES.cz uvedl, že zatím o tom nepřemýšlel. „Zatím to nebylo předmětem mých úvah. Máme tady nějaký proces nominací, pak posuzování výběru v různých kategoriích. Myslím si, že je na to ještě čas,“ řekl Pavel.

Vyznamenání pro Zemana?

Otázkou také zůstává, jestli Pavel po vzoru svého předchůdce vyznamená bývalého prezidenta. Každý český prezident se totiž stává držitelem dvou nejvyšších českých vyznamenání z titulu své funkce, pokud mu je však Poslanecká sněmovna nepropůjčí doživotně, přijde o ně po vypršení svého prezidentského mandátu.

Zatímco Václavu Havlovi poslanci propůjčili Řád Bílého lva a Řád Tomáš Garrigue Masaryk doživotně, Klaus o ně přišel. Jedním z důvodů tehdy bylo, že 1. ledna 2013 Klaus vyhlásil velkou amnestii, pro řadu pochybností s ní spojených, ho tehdy část senátorů navrhla místo vyznamenání stíhat pro velezradu. Miloš Zeman se to rozhodl ve svém druhém funkčním období podle svých slov napravit a v říjnu 2019 Klause ocenil Řádem Bílého lva.

Státní vyznamenání Nejvyšším z nich je Řád Bílého lva, druhým je pak Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Tradičně jsou státní vyznamenání předávána hlavou státu během slavnostního večera 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Propůjčit doživotně vyznamenání končícímu prezidentovi Zemanovi zatím nikdo z poslanců nenavrhl a vzhledem k tomu, že představitelé obou komor parlamentu se k jeho výkonu funkce staví dlouhodobě kriticky je velmi nepravděpodobné, že by návrh prošel. Sám Pavel o vyznamenání pro Zemana podle svých slov „zatím ještě neuvažoval“.

Budoucí prezident už však avizoval, že se chce v udílení státních vyznamenání od svého předchůdce odlišit a výběr osobností chce vždy konzultovat se skupinou expertů na danou oblast.

„Jsem přesvědčen, že jsou to státní vyznamenání, nikoli vyznamenání prezidenta. Proto bych chtěl, aby na vyznamenaných panovala co nejširší společenská shoda a aby se v daných kategoriích vždy jednalo o nominované doporučené odbornou komunitou,“ uvedl Pavel ještě před volbami.

Návrhy na udělení státního vyznamenání může prezidentovi podat občan, skupina občanů nebo organizace. Zatímco Sněmovna přijímá návrhy veřejnosti do konce března, v Senátu na to mají lidé čas až do konce dubna, své návrhy mohou lidé posílat i přímo prezidentské kanceláři.

Prezident k nim a nemusí přihlédnout, stejně tak je to s návrhy ze Sněmovny a Senátu. Komu bude státní vyznamenání nakonec uděleno záleží čistě na rozhodnutí hlavy státu.