Kdo letos dostane od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenaní, je až do 28. října tajné. Kandidáty vybrali také čtenáři portálu iDNES.cz. V anketě navrhli ocenit 181 jmen. Jsou mezi nimi uznávaní vědci, umělci i politici. Češi ale zároveň ukázali, že jim nechybí osobitý smysl pro humor.
Mezi navrženými v oblasti přínosu pro kulturu se v anketě iDNES.cz již tradičně objevil „největší Čech“ Jára Cimrman, ale i jeden z jeho duchovních otců, herec a scénárista Zdeněk Svěrák. Za celoživotní dílo in memoriam by pak čtenáři chtěli nominovat i známého pražského bezdomovce Jiřího Káru, jehož bizarní svatební video se stalo kultovním hitem českého internetu.

Nejvíce nominací v anketě iDNES.cz získala Dana Drábová, která by si podle čtenářů zasloužila vyznamenat za svůj přínos v oblasti vědy a vzdělávání. Známá jaderná fyzička a politička obdržela přes dvacet nominací, lidé ocenili zejména její odbornost, rozvahu a přínos v oblasti jaderné energetiky.

Udílení státních vyznamenání se zúčastní jen jeden bývalý prezident

Drábová zemřela letos na začátku října. V návaznosti na to iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu pro Ukrajinu, která nese její jméno.

Vedle Drábové se objevují i jména dalších významných vědců, jako je geolog Václav Cílek, kanadský akademik českého původu Václav Smil nebo zesnulý historik Mečislav Borák specializující se na dějiny Slezska.

V oblasti politiky a veřejného života mezi navrženými nechybí Andrej Babiš, Petr Fiala či Miloš Zeman. Bývalý prezident byl ale po dobu svého úřadování automaticky nositelem všech českých řádů, po konci mandátu o ně přišel. Na rozdíl od prezidentů Havla a Klause tak na Řád Bílého lva pořád čeká.

Raketa nese jméno Drábové. Proč jsem sbírku nevyhlásil dřív? vyčítá si šéf spolku

Vedle prezidenta a dvou premiérů by čtenáři vyznamenali také Petra Macinku či Filipa Turka, kterého ale ironicky spojují s nedávnými kauzami týkajících se nevhodných výroků.

Někteří čtenáři pak opět s notnou dávkou humoru raději nominovali zahraniční lídry, jako třeba amerického prezidenta Donalda Trumpa či jeho ruský protějšek Vladimira Putina. Většina takovýchto nominací má podle čtenářů spíše satirický význam.

Drábová, Svěrák i známý bezdomovec. Koho chtějí vyznamenat čtenáři iDNES.cz

