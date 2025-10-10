Kdo si zaslouží státní vyznamenání? Navrhněte své favority v anketě iDNES.cz

Při příležitosti výročí vzniku Československa udělí či propůjčí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Kdo přesně je 28. října dostane, se zatím neví. Seznam oceněných zůstává tajný až do začátku slavnostního ceremoniálu. Kdo by si medaili zasloužil podle vás? Své favority a favoritky můžete nominovat v anketě iDNES.cz.
Poslanecká sněmovna letos na ocenění navrhla 138 osobností, loni jich bylo o třináct více. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání – Řádu Bílého lva – vybrala například spisovatele Milana Kunderu, který byl na seznamu nominovaných i v loňském roce.

Mezi dalšími jmény se objevili také někdejší ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Jaroslav Šedivý a ministr obrany Luboš Dobrovský.

Kdo by si podle vás zasloužil státní vyznamenání?

Zde můžete nominovat osobnosti ve velké anketě iDNES.cz až do středy 22. října ve 23:59.

Návrhy čtenářů iDNES.cz zveřejníme v pátek 24. října.

Poslanci prezidentu Pavlovi doporučili ocenit rovněž hudebníka a moderátora Marka Ebena, duchovní Ladislava Heryána a Marka Váchu, herečku a bývalou slovenskou diplomatku Magdu Vášáryovou nebo Martina Krejčího známého pod přezdívkou Taylor, který coby dobrovolník padl při obraně Ukrajiny.

Ze Senátu k prezidentovým rukám zamířilo 87 návrhů. Řádem Bílého lva doporučila horní komora ocenit in memoriam šest válečných veteránů.

Generálové i papež, mnoho sportovců a umělců i exšéf ČT. Pavel rozdal metály

Mezi kandidáty na Řád Tomáše Garrigua Masaryka patří mimo jiné dcera prvního československého prezidenta a zakladatelka Československého červeného kříže Alice Masaryková, první předseda českého Nejvyššího soudu a první český ombudsman Otakar Motejl nebo spisovatel Jáchym Topol.

Na další ocenění senátoři navrhli například herečku Zlatu Adamovskou, historika Ivana Hlaváčka, režisérku Věru Plívovou-Šimkovou nebo prvorepublikového podnikatele Emila Kolbena.

Státní vyznamenání čeká změna. Metály budou i za charitu nebo ochranu přírody

Prezident nominacím může, ale nemusí vyhovět. Jména mu mohou navrhovat také občané.

Loni Pavel ocenil celkem 56 osobností. Byli mezi nimi například papež Jan Pavel II., hokejový kapitán Roman Červenka, herci Ivan Trojan a Ondřej Vetchý, zpěvačka Marie Rottrová nebo bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák.

28. října 2024
