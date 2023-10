Překvapuje mě, že chartisté přijali vyznamenání od exkomunisty, říká politolog

Petr Pavel v sobotu večer udělil svá první státní vyznamenání. Bylo letošní předávání v něčem odlišné od těch, které proběhly v předchozích letech a které předal Miloš Zeman?

V počtu vyznamenaných jich bylo tentokrát víc, než udělil Miloš Zeman nebo Václav Klaus. Byl tam ale ještě jeden výrazný rozdíl, a to sice, že Miloš Zeman – ne vždycky, ale poměrně často – vyznamenával i některé zahraniční osobnosti. Ať už ze Slovenska nebo z jiných zemí, a které nějakým způsobem buď měly vztah k České republice, nebo bylo důležité je ocenit kvůli celosvětového kontextu.

Vy jste zmiňoval vysoký počet vyznamenaných. Co na takto vysoký počet říkáte?

Myslím si, že je to na rozhodnutí prezidenta. Nevím, jestli na Pražském hradě vznikl nějaký tajný seznam lidí, kteří si to zasloužili a v minulém období to nechtěli nebo nedostali.

Vím, že v případě paní Mašínové a některých dalších, nechtěli převzít vyznamenání, ačkoliv jim ho nabízel už Miloš Zeman. Zároveň možná chtěl prezident vyznamenat některé osobnosti, které opravdu jsou už v tak špatném zdravotním stavu, že to spěchalo.

To byl mimochodem taky asi jeden z charakteristických rysů letošního předávání a vyznamenání, že se řada z vyznamenaných nemohla zúčastnit, jako například Karel Schwarzenberg. V řadě případů „zaskakovali“ rodinní příslušníci. Když to řeknu surově, možná bylo tentokrát vyznamenání víc a podnětem k tomu bylo i to, aby se toho ti lidé dožili.

Bylo mezi vyznamenanými nějaké jméno, které vás překvapilo?

Asi ne, mě možná překvapily dvě nebo tři věci. Za prvé, že mezi vyznamenanými nebyl nedávno zemřelý Milan Kundera. Tuším, že ho sice dostal už od Havla, ale ten by si ho zasloužil minimálně vzhledem k tomu, že zemřel.

Takže i jako vstřícné gesto vůči rodině, vůči manželce a že tedy na něj nemyslí jenom Brno, kde vznikla Kunderova knihovna, ale i Praha, se kterou oba manželé Kunderovi bojovali. Tady to vypadá, že nenávist nebo opovržení Kunderou, které z Prahy často zaznívaly, pokračuje.

Pak je trošku paradoxní, že Karel Schwarzenberg – jako představitel knížecího rodu – dostal řád Tomáše Garrigua Masaryka. To je jako opravdu pikantní a docela by mě zajímalo, co by tomu řekl Masaryk jako odpůrce šlechty a republikán. (Prezident Pavel ve skutečnosti Schwarzenbergovi propůjčil vyznamenání nejvyšší - Řád bílého lva I. třídy. Řád T. G. Masaryka mu udělil už Václav Havel, pozn. red.)

A pak je tady samozřejmě velmi citlivá záležitost, totiž, že řada vyznamenaných jsou bývali příslušníci Charty nebo disidenti. Typicky Marta Kubišová. Mě docela překvapuje, že jim nevadí, že přebrali státní vyznamenání z rukou bývalého agenta komunistické vojenské rozvědky, ale že to berou jako něco úplně normálního. Toto mě opravdu překvapuje, protože to působí, že se komunismus a antikomunismus smířili.

V předchozích letech bylo Miloši Zemanovi vyčítáno, že vyznamenání dostávají hlavně muži. Prezident Pavel letos předal vyznamenání i velkému množství žen? Jak hodnotíte tento krok?

Myslím si, že u vyznamenání žen, kde byla mimo jiné řada vědkyň, to je jistě krok správným směrem. Samozřejmě je to dané i tím, že muži jsou pořád na vedoucích pozicích v politice, v ekonomice, dokonce i v té vědě.

Ne, že by Zemanovi nic nezbývalo, ale prostě není to zase tak jednoduché, jestliže chceme skutečně ocenit ty nejvýznamnější. Nicméně si myslím, že je to určitě krok správným směrem a výrazně to přispívá k narovnání genderového pohledu a i povzbuzení pro řadu žen.

Nejen v oblasti vědy, ale i v ekonomice, politice, kultuře, kde byla letos vyznamenána paní Olga Sommerová nebo právě Marta Kubišová. Je pozitivní krok, že český stát oceňuje významné osobnosti bez ohledu na to, jakého jsou pohlaví, rasy a tak dále.

Nevyznamenat Mašíny je jediný správný krok

Petr Pavel už předem avizoval, že nevyznamená bratry Mašíny a uváděl k tomu své důvody. Jak hodnotíte tento krok? Co by podle vás znamenalo, kdyby je nakonec vyznamenal?

To je jediný správný krok, který prezident mohl učinit, a dobře, že tak učinil. Něco jiného je sestra bratří Mašínů, která to dostala nejenom za svůj vlastní tragický životní příběh, ale i za svého otce.

Bratři Mašínové jsou kontroverzní osobnosti, pro někoho hrdinové, pro jiné padouši a státní vyznamenání by mělo být projevem určitého společenského konsenzu, že ti, kteří jej dostanou, si ho opravdu zaslouží a takovéhle kontroverze nevyvolávají.

Ve společnosti by měla být nějaká minimální shoda. Tedy to jsou významné osobnosti, které bez jakýchkoliv diskuzí významně prospěly České republice a nerozdělují ji. To je důležité. Kdyby prezident Pavel jmenování Mašínů provedl, tak už v tom jsou dvě věci. Za prvé by to vedlo k popření jeho vlastní předvolební kampaně, ve které říkal, že bude prezidentem, sjednotitelem a nikoliv rozdělovatelem.

A druhá věc, na kterou jsem už upozornil, je tady problém toho, že největší čeští antikomunisté by dostali vyznamenání od představitele minulého režimu. To by bylo podle mého soudu naprosto absurdní a myslím si, že sami bratři Mašínové by takovéhle vyznamenání vrátili, nebo jej nechtěli přijmout. Takže si myslím, že prezident jednal jak státnicky vůči české společnosti, tak i s ohledem na svou vlastní komunistickou minulost.

Co říkáte na to, že se bývalý prezident Miloš Zeman předávání státního vyznamenání neúčastnil?

Je to jeho svaté právo. On to odůvodnil tím, že nic dobrého o Petru Pavlovi říci nemůže, ani zlého o něm říci nechce. Takže byl příslovečný a věrný svým bonmotům. Je to určité gesto, kterým se mimochodem oddělil od české politické špičky.

Samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdyby jako bývalý prezident na Pražském hradě byl, protože to je státní akt. Ať už jsou vztahy mezi prezidenty jakékoliv, je to v prvé řadě státní akt, nikoliv akt prezidenta jako soukromé osoby, čili je to škoda.

Bylo by pro nás pro všechny lepší, aby všichni politici aspoň ten jeden den zapomněli na svoje půtky a sváry. Na druhou stranu možná by to nebyl Miloš Zeman, aby nevymyslel nějakou originální cestu, kterou by se mimochodem opravdu výrazně mediálně zviditelnil.