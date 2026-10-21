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Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Petra Škraňková
Pavla Žáková
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  11:07
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua Masaryka? Přinášíme přehled možných budoucích laureátů. Vycházíme přitom z nominací Sněmovny, Senátu a z kurzů vypsaných sázkovými kancelářemi.
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Miroslav Donutil

Miroslav Donutil

Oblíbený herec Miroslav Donutil se letos ocitl na seznamu nominovaných na vyznamenání, který schválil Senát, konkrétně v návrhu na udělení medaile Za zásluhy.

Donutil patří k nejznámějším českým divadelním a filmovým hercům. Rodák z Třebíče vystudoval brněnskou JAMU a od roku 1973 působil v Divadle Husa na provázku, kde spolupracoval například s Bolkem Polívkou. V roce 1990 přešel do pražského Národního divadla, jehož členem byl do roku 2013. Diváci ho znají především z filmů Černí baroni, Pelíšky, Dědictví aneb Kurvahošigutntág či Román pro muže. Proslavil se také jako vypravěč humorných historek a televizní moderátor.

Loni se Miroslav Donutil objevil v třídílné sérii Moloch, která stojí na pomezí kriminálního žánru a politického thrilleru. Donutil v ní hrál prezidenta, na něhož byl spáchán atentát.

Letos v únoru oslavil 75. narozeniny v Národním divadle. Gratulovat mu přišli herečtí kolegové, diváci mu aplaudovali ve stoje a celou slavnostní událost přenášel Český rozhlas.



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