Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

  17:30
Potřetí ve své funkci udělí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Při příležitosti státního svátku 28. října ocení zhruba pět desítek lidí za jejich přínos české společnosti. Před ceremonií ve Vladislavském sále Pražského hradu pronese projev.
Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. (27. října 2023)

Řád Bílého lva
Medaile Za hrdinství
Nejvyšším státním vyznamenáním v Česku je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy.

Jednotlivé osobnosti byly vybrány za přínos společnosti v různých profesních oborech či za výjimečnou odvahu v boji za důležité hodnoty a přesvědčení, ať už je bránily myšlenkově, či přímo na bojišti.

Kdo si zaslouží státní vyznamenání? Navrhněte své favority v anketě iDNES.cz

Podle letos přijaté novely zákona o státních vyznamenáních mohou medaili Za zásluhy získat lidé i za činnost, která se týká životního prostředí, mezinárodních vztahů, sociálních záležitostí, zdravotnictví, charity a dobrovolnictví. Dosud to bylo možné jen za zásluhy v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Nově přidávané kategorie zahrnou obecně péči o potřebné lidi v podobě sociálního podnikání a dalších sociálních činností nebo nezištné pomoci peněžitého i nepeněžitého charakteru.

Novela také zrušila dělení na tři stupně u medaile Za zásluhy, které se už nevyužívalo.

OBRAZEM: Vyznamenání vznikají v nenápadném domku na letitých strojích

Jaká vyznamenání se komu udělují

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva. Má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší, a řádový řetěz, který může být udělen jen hlavám států. Dostávají ho občané České republiky za zvláště vynikající zásluhy o stát a občané cizích států za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Řád bílého lva dostávali kdysi jen cizinci. Tradice dosahuje až k Habsburkům

Řád má podobu granátově červené smaltované pětidílné hvězdice spojené lipovými lístky, na líci je korunovaný dvouocasý stříbrný lev a na rubu modrý opis Pravda vítězí.

Řád T. G. Masaryka je určen za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity, má pět tříd. Tvoří ho stříbrná, modře smaltovaná hvězdice s plastickým portrétem prezidenta Masaryka. Na rubu hvězdice je řádové heslo Věrni zůstaneme a lipový lístek.

Vlevo Řád bílého lva, vpravo Řád T. G. Masaryka

Medaile za zásluhy v první, druhé a třetí třídě

Medaile Za hrdinství se uděluje za úsilí o záchranu lidského života či značných materiálních hodnot.

Medaile Za zásluhy pak za cennou práci v nejrůznějších oblastech, nově i sociální, charitativní, dobrovolnictví a zdravotnictví.

Kdo dostane státní vyznamenání?

Prezident Petr Pavel vybírá osobnosti z nominací, které mu pošlou Senát a Sněmovna a také z návrhů od občanů. Kdo vyznamenání dostane, je však jen na něm.

Senát letos navrhnul na státní vyznamenání 87 jmen, například herečku Zlatu Adamovskou, historika Ivana Hlaváčka, režisérku Věru Plívovou-Šimkovou nebo prvorepublikového podnikatele Emila Kolbena.

Sněmovna chce vyznamenání pro spisovatele Milana Kunderu, moderátora Marka Ebena, kněze Ladislava Heryána a Marka Váchu, bývalou diplomatku a herečku Magdu Vášáryovou nebo exministry zahraničí Jiřího Dienstbiera a Jaroslava Šedivého či obrany Luboše Dobrovského.

Na medaili Za hrdinství poslanci navrhli dobrovolníka Martina Krejčího známého jako Taylor, který padl po zranění na Ukrajině. Na východní frontě zachraňoval zraněné bojovníky bránící svobodu své země před agresory z Putinova Ruska.

Kdo by si podle vás zasloužil státní vyznamenání?

Zde můžete nominovat osobnosti ve velké anketě iDNES.cz až do středy 22. října ve 23:59.

Návrhy čtenářů iDNES.cz zveřejníme v pátek 24. října.

Přímý přenos z předávání státních vyznamenání bude od 20 hodin vysílat Česká televize na programu ČT1 a od 20:15 CNN Prima news. Redakce iDNES.cz nabídne z ceremonie online zpravodajství.

Mezi oceněnými v loňském roce byli například zpěvačka Marie Rottrová, herec Ivan Trojan nebo hokejista Roman Červenka. Státní vyznamenání za celou historii dostalo 1 064 mužů a 196 žen.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

