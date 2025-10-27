Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Autor:
  9:53
Potřetí ve své funkci udělí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Při příležitosti státního svátku 28. října ocení zhruba pět desítek lidí za jejich přínos české společnosti. Před ceremonií ve Vladislavském sále Pražského hradu pronese projev.
Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při...

Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. (27. října 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Projev ke státnímu svátku 28. října přednáší ve Vladislavském sále Pražského...
Řád Bílého lva
Medaile Za hrdinství
Projev ke státnímu svátku 28. října přednáší ve Vladislavském sále Pražského...
16 fotografií

Nejvyšším státním vyznamenáním v Česku je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy.

Jednotlivé osobnosti byly vybrány za přínos společnosti v různých profesních oborech či za výjimečnou odvahu v boji za důležité hodnoty a přesvědčení, ať už je bránily myšlenkově, či přímo na bojišti.

Kdo si zaslouží státní vyznamenání? Navrhněte své favority v anketě iDNES.cz

Podle letos přijaté novely zákona o státních vyznamenáních mohou medaili Za zásluhy získat lidé i za činnost, která se týká životního prostředí, mezinárodních vztahů, sociálních záležitostí, zdravotnictví, charity a dobrovolnictví. Dosud to bylo možné jen za zásluhy v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Nově přidávané kategorie zahrnou obecně péči o potřebné lidi v podobě sociálního podnikání a dalších sociálních činností nebo nezištné pomoci peněžitého i nepeněžitého charakteru.

Novela také zrušila dělení na tři stupně u medaile Za zásluhy, které se už nevyužívalo.

OBRAZEM: Vyznamenání vznikají v nenápadném domku na letitých strojích

Jaká vyznamenání se komu udělují

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva. Má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší, a řádový řetěz, který může být udělen jen hlavám států. Dostávají ho občané České republiky za zvláště vynikající zásluhy o stát a občané cizích států za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Řád bílého lva dostávali kdysi jen cizinci. Tradice dosahuje až k Habsburkům

Řád má podobu granátově červené smaltované pětidílné hvězdice spojené lipovými lístky, na líci je korunovaný dvouocasý stříbrný lev a na rubu modrý opis Pravda vítězí.

Řád T. G. Masaryka je určen za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity, má pět tříd. Tvoří ho stříbrná, modře smaltovaná hvězdice s plastickým portrétem prezidenta Masaryka. Na rubu hvězdice je řádové heslo Věrni zůstaneme a lipový lístek.

Vlevo Řád bílého lva, vpravo Řád T. G. Masaryka

Medaile za zásluhy v první, druhé a třetí třídě

Medaile Za hrdinství se uděluje za úsilí o záchranu lidského života či značných materiálních hodnot.

Medaile Za zásluhy pak za cennou práci v nejrůznějších oblastech, nově i sociální, charitativní, dobrovolnictví a zdravotnictví.

Kdo dostane státní vyznamenání?

Prezident Petr Pavel vybírá osobnosti z nominací, které mu pošlou Senát a Sněmovna a také z návrhů od občanů. Kdo vyznamenání dostane, je však jen na něm.

Senát letos navrhnul na státní vyznamenání 87 jmen, například herečku Zlatu Adamovskou, historika Ivana Hlaváčka, režisérku Věru Plívovou-Šimkovou nebo prvorepublikového podnikatele Emila Kolbena.

Sněmovna chce vyznamenání pro spisovatele Milana Kunderu, moderátora Marka Ebena, kněze Ladislava Heryána a Marka Váchu, bývalou diplomatku a herečku Magdu Vášáryovou nebo exministry zahraničí Jiřího Dienstbiera a Jaroslava Šedivého či obrany Luboše Dobrovského.

Na medaili Za hrdinství poslanci navrhli dobrovolníka Martina Krejčího známého jako Taylor, který padl po zranění na Ukrajině. Na východní frontě zachraňoval zraněné bojovníky bránící svobodu své země před agresory z Putinova Ruska.

Drábová, Svěrák i známý bezdomovec. Koho chtějí vyznamenat čtenáři iDNES.cz

Přímý přenos z předávání státních vyznamenání bude od 20 hodin vysílat Česká televize na programu ČT1 a od 20:15 CNN Prima news. Redakce iDNES.cz nabídne z ceremonie online zpravodajství.

Mezi oceněnými v loňském roce byli například zpěvačka Marie Rottrová, herec Ivan Trojan nebo hokejista Roman Červenka. Státní vyznamenání za celou historii dostalo 1 064 mužů a 196 žen.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Rusko zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, desítky z nich mířily na Moskvu

Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na Moskvu, prohlásil starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Podle gubernátora Brjanské oblasti...

27. října 2025  7:47,  aktualizováno  10:19

Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě, a o programových prioritách budoucí vlády v oblasti...

27. října 2025  6:05,  aktualizováno  10:15

Patnáctiletý lupič přepadal ještě mladší chlapce, vyhrožoval i maketou pistole

Ze spáchání trestných činů loupeže a vydírání obvinila policie patnáctiletého mladíka, který v Jihlavě krátce po sobě napadl náhodné nezletilé chlapce. V druhém případě si navíc pomohl reálně...

27. října 2025  10:12

AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra

Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) vyjádřil pochopení pro obvinění strany Alternativa pro Německo (AfD) z ruské špionáže. „U strany, která se tak otevřeně zastává Putina, není...

27. října 2025  10:11

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

27. října 2025

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Jízda na dálnici v protisměru skončila srážkou. Opilý řidič pak urážel záchranáře

Jednapadesátiletý řidič pořádně riskoval v noci ze soboty na neděli. Jel po dálnici D4 na Písecku v protisměru. Když ji opouštěl, srazil se čelně s protijedoucí dodávkou. Utrpěl lehké zranění, které...

27. října 2025  9:57

VIDEO: Rozjařený Trump. Na letišti v Malajsii si zatrsal spolu s tanečníky

Americký prezident Donald Trump se může pochlubit dalším mírovým úspěchem. Lídři Thajska a Kambodže v neděli v malajsijském Kuala Lumpuru na okraj summitu ASEAN podepsali dohodu o příměří, kterou...

27. října 2025  9:53

Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Potřetí ve své funkci udělí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Při příležitosti státního svátku 28. října ocení zhruba pět desítek lidí za jejich přínos české společnosti....

27. října 2025  9:53

Muž se před Halloweenem převlékl za nacistu. U hospody pak zmlátil ženu

Muž v americkém státě Georgie oblečený do nacistické uniformy, jež byla pravděpodobně míněna jako halloweenský žert, napadl studentku, která stála před barem. Incidentu předcházela slovní přestřelka,...

27. října 2025  9:32

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Je to od něj nevhodné. Trump se obul do Putina kvůli slovům o testu nové rakety

Za nevhodné v pondělí označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského vládce Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho...

27. října 2025  9:19

Nehoda dvou nákladních aut zablokovala D5 na Tachovsku, tvoří se kolony

Nehoda dvou nákladních aut v pondělí brzy ráno zablokovala dálnici D5 na 123. kilometru na Tachovsku ve směru na Německo. Při nehodě se zranili tři lidé, řidiči musí místo objíždět a tvoří se dlouhé...

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.