Hned první stání svátek 1. ledna budeme slavit ve středu. Oba květnové svátky 1. a 8. vycházejí na čtvrtek. Den slovanských věrozvěstů a Den upálení mistra Jana Husa budou o víkendu. Den české státnosti 28. září si připomeneme v neděli a o měsíc později 28. října oslavíme výročí vzniku samostatného československého státu v úterý.

Štědrý den v roce 2025 připadne na středu a následují dva vánoční svátky prodlouží volné dny o čtvrtek a pátek.

Během některých svátků musí obchodníci zavřít, protože jim to nařizuje Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který se týká obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů.

Ostatní svátky v roce 2025

V Česku pak máme i 14 významných dnů, ale ty jsou pracovní.

Dále si můžeme připomenout například Den svatého Valentýna 14. února, který se slaví hlavně v anglosaských zemích a patří zamilovaným. Lidé si posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice.

V únoru pak oslavíme i masopust. Jeho termín je závislý na datu Velikonoc. Vyvrcholením masopustu je Tučný čtvrtek, který v roce 2025 připadá na 27. 2., po něm v dalším týdnu přichází Popeleční středa a s ní půst. Dříve byl masopust dobou hodování, konaly se taneční zábavy, zabijačky i svatby. K masopustu patří koblížky, koláče i něco pořádně mastného.

V březnu si tradičně osmý den připomeneme MDŽ, přijde jaro a čeká nás i změna času ze zimního na letní. V dubnu nastanou Velikonoce a po nich už zamíříme k pálení čarodějnic a 1. máji, opět svátku zamilovaných a rovněž Svátku práce.

V neděli 11. května si připomeneme Den matek. První červnový den už tradičně patří dětem, jako Mezinárodní den dětí a třetí neděli v červnu, tedy 15. června, nastane Den otců. Po něm 21. června letním slunovratem přivítáme léto, které skončí podzimní rovnodenností v září.

A v říjnu si opět přetočíme hodinky, tentokrát se čas změní z letního na zimní.

Přes oslavy Halloweenu, Dušiček, svátek Svatého Martina, kdy ochutnáme svatomartinské víno a později i Beaujolais nouveau, se pomalu přeneseme k Vánocům a oslavám příchodu nového roku 2026.

Výměna pneumatik, změna pojišťovny, daně

Řidiči ani v novém roce nesmí zapomenout na povinné kontroly vozidla. Pravidelná technická kontrola se u běžně provozovaných osobních aut provádí každé dva roky. Myslet musí i na platné povinné ručení. Na podzim by neměli zmeškat výměnu pneumatik na zimní. Pokud budou cestovat po dálnici, musí mít dálniční známku.

Pokud nejste spokojení se svojí zdravotní pojišťovnou, máte právo ji jednou ročně změnit, a to ve dvou termínech, od 1. ledna a od 1. června. Žádost je potřeba podat tři až šest měsíců předem.

S novým rokem přichází i termín Přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2024, při fyzickém podání je to do pondělí 1. dubna 2025. Pokud podáváte přiznání elektronicky, pak do čtvrtka 2. května 2025. Pokud máte povinný audit nebo vám daňové přiznání podává daňový poradce, termín je do 1. července.

Prázdniny, přijímačky, maturita

Školáci, i jejich rodiče, si i v příštím roce užijí několikery prázdniny. Začnou hned 2. a 3. ledna, které jsou posledními dny vánočních prázdnin.

V pátek 31. ledna je čekají jednodenní pololetní prázdniny. Na ty v některých okresech navazují týdenní jarní prázdniny, které jsou podle okresů rozloženy od 3. února do 16. března.

Rodiče žáků devátých tříd i dalších uchazečů o studium na středních školách musí v tomto období podat přihlášku ke studiu. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2025.

Přihlášky ke studiu na vysokých školách nemají jednotný termín, zpravidla se podávají do konce února, v březnu nebo i v dubnu. U uměleckých oborů je to ale dříve. Na vysoké školy se nekonají jednotné přijímačky, ale data se liší podle jednotlivých škol, ale i podle jednotlivých oborů studia.

Budoucí středoškoláky pak čekají přijímací zkoušky, které jsou plánované pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia na pátek 11. dubna a pondělí 14. dubna. Zájemci o studium na šestiletých a osmiletých gymnáziích budou zkoušky skládat v úterý 15. dubna a ve středa 16. dubna.

Žáci si pak odpočinou i během velikonočních prázdnin, které připadnou na čtvrtek 17. dubna.

Začátkem května zasednou maturanti k didaktickým testům od 2. do 7. května, zkoušky profilové části maturit se v jarním zkušebním období budou konat od 16. května do 10. června.

Podzimní termín maturit je naplánován na září. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek stanoví ministerstvo školství 15. ledna.

Letní prázdniny ukončí druhé pololetí školního roku 2024/2025 v pátek 27. června. Do lavic se žáci a studenti vrátí po dvouměsíční pauze opět v pondělí 1. září, kdy začíná další školní rok 2025/2026.

Na podzim pak školákům poskytnou volno podzimní prázdniny v pondělí 27. října a středu 29. října.

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince.