Trojice podzimních státních svátků obzvlášť letos udělá radost pracujícím i školákům. Všechny tři totiž připadají na pracovní dny a jeden z nich se přímo postará o prodloužený víkend.
- Pondělí 28. září – Den české státnosti
- Středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
- Úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
Říjnový a listopadový svátek budou k prodlouženému víkendu vyžadovat obětování pár dnů dovolené. Jedině tak půjde kontinuální volno zařídit.
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Státní svátky 2026 - kompletní přehled svátků
7 dnů dovolené = 18 dní volna
U prvního podzimního svátku, zářijového Dne české státnosti, je zajištění prodlouženého volna celkem přímočaré, připadá totiž na pondělí. Nabízí se tedy samozřejmě jeho využití a ve spojení se čtyřmi dny dovolené získat hned devět volných dní za sebou.
Zbylé svátky jsou komplikovanější. Říjnový Den vzniku samostatného československého státu připadá na středu. Tehdy to budou mít snazší školáci – následující dva dny, ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října, nebudou muset do lavic díky podzimním prázdninám, což samozřejmě k pětidennímu souvislému volnu přímo vybízí i rodiče. Stačí na něj dva dny dovolené.
Třetí podzimní svátek, tedy Den boje za svobodu a demokracii, bude v úterý. Tady už je na zvážení každého, zda obětování dovolené výměnou za delší volno považuje za dobrý obchod. Vybírat lze mezi jedním a čtyřmi dny – v závislosti na volbě nebude muset do práce čtyři nebo devět dní.
A nezapomeňte, že v polovině podzimu se také vrací zimní čas, tedy takzvaný standardní, který je dle odborníků vhodnější. Díky posunu v noci na neděli 25. října 2026 získáme jednu hodinu spánku k dobru. Zato tma bude už odpoledne. Například v Praze zapadne slunce už před 17. hodinou a soumrak skončí půlhodinu poté, takže v půl šesté už bude tma.
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V úterý 17. listopadu zapadne slunce už v 16:15, takže tma nastane už před pátou hodinou.
Další volno přijde až s vánočními svátky v prosinci. Štědrý den letos připadá na čtvrtek, takže pracovní dny budou v tom týdnu jen tři. Silvestr, který je oficiálně pracovním dnem, se odehraje také ve čtvrtek, 31. prosince, a v pátek 1. ledna bude opět volno. Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.
|datum
|den
|svátek
|obchody
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno