Co řekli ke Dni vítězství. Babiš: Státnická síla se pozná podle odvahy ukončit válku

Autor:
  10:05
Evropské země si připomínají 81 let od konce druhé světové války. Po celém Česku se tak v pátek konají pietní a další akce. Na výročí vzpomínají i politici.
Pietní akt k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Národní památník na Vítkově. Na snímku premiér Andrej Babiš. (8. května 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Podle premiéra Andreje Babiše byla druhá světová válka nejničivější konflikt v dějinách lidstva a rány po něm jsou patrné v Česku dodnes.

„Svět je znovu rozervaný konflikty, přesto jako by v některých sílilo nebezpečné přesvědčení, že se vlastně tolik neděje a že dějiny se nemohou opakovat. O to naléhavější je dnes připomínat, že skutečná síla státníků se nepozná podle toho, jak dlouho dokážou vést válku, ale podle toho, jestli dokážou najít odvahu ji ukončit,“ napsal na síti X.

Macinka v Berlíně uctí památku popravených Čechů, setká se se svým protějškem

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura při vzpomínce na konec války připomněl také aktuální spor o sjezd sudetských Němců.

„Připomínáme si hrdiny, kteří ve druhé světové válce položili život za svobodu a suverenitu našeho národa. Němci chtěli náš národ jako podle nich rasově podřadný vyhladit. Sjezd sudeťáků v České republice je urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí. Sudetoněmecký landsmanšaft má prokazatelně nacistické kořeny,“ napsal.

Noční debata nestačila. Okamura svolal ke sjezdu sudetských Němců další schůzi

Na pietách po celé ČR si v pátek mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy Dne vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nebo náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

Nástup na Vítkově začal v 10:00, chybět by neměl ani přelet armádní techniky. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. V Senátu ČR se při příležitosti Dne vítězství koná den otevřených dveří. V 8:00 ho zahájil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), v 17:00 se uskuteční debata s Vystrčilem v jednacím sále.

Pietní akce, mnohdy s doprovodným programem, se konají také například v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo Znojmě. V Třebíči budou oslavy spojené s hudebními vystoupeními, ukázkou činnosti náměšťské vrtulníkové základny nebo seskokem parašutistů. V České Lípě se uskuteční hudební vystoupení žáků základní umělecké školy, akce se zúčastní členové Klubu vojenské historie v dobových uniformách. V Rokycanech se koná například program v Muzeu na demarkační linii, přehlídka předválečného oblečení či defilé armád druhé světové války.

Se zlem je nutné bojovat denně, zaznělo u památníku Díky, Ameriko!

Ve Velichovkách na Náchodsku vzpomínková akce připomene událost známou jako Mise Velichovky, při které přijel 8. května 1945 do obce konvoj amerických vojáků. Kolona historických vojenských vozidel bude nejprve na náměstí v Hořicích na Jičínsku ve 12:15 a ve 13:00 vyrazí do Jaroměře a Velichovek. Příjezd do Velichovek bude asi v 15:00. V Manětíně na Plzeňsku bude dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize a uskuteční se rekonstrukce příjezdu americké armády.

Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času.

