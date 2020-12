Podpora rozpočtu? Stačí slib, říká ekonomická expertka komunistů Vostrá

Komunisté, kteří dosud vládu vždy při schvalování nejdůležitějšího zákona roku podpořili, chtějí podle šéfky rozpočtového výboru a ekonomické expertky KSČM Miloslavy Vostré jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní Alenou Schillerovou do poslední chvíle. A to zejména o deseti miliardách z rozpočtu ministerstva obrany. „Raději bychom je přidali do vládní rozpočtové rezervy,“ říká Vostrá.