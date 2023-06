Není neobvyklé ani překvapivé, že všichni rozlišujeme nebo jsme přinuceni rozlišovat, co je pro naše životy nezbytné – a co je naopak méně potřebné. Děláme to doma i v práci a není podstatné, jestli se rozhodujeme po dobrovolném uvážení, anebo pod jistým tlakem různých okolností. Prostě přirozeně rozlišujeme méně a více důležité.

Český sport je dlouhodobě podfinancovaný a stav naší sportovní infrastruktury neumožňuje kvalitativně rozvíjet sportovní a pohybové potřeby naší populace.