GLOSA: Groteska ze Sněmovny. Jak vysvětlit cizinci další sekeru v rozpočtu

Pojďme si představit, že počínání členů dolní komory vysvětluje průměrně informovaný Čech cizinci, který tu nějakou dobu žije, ale o pozicích a motivacích jednotlivých politických stran nemá až takový přehled. Říkejme mu třeba Mike.

Mike: Vy jste na tom teď, v době pandemie covidu-19, tak ekonomicky dobře, že můžete takovým způsobem snižovat daně?

Průměrně informovaný Čech: No, právě, že nejsme. Už před koronakrizí to na vyrovnaný státní rozpočet nevypadalo. Pak samozřejmě přišla různá vládní opatření a kompenzace, takže letos budeme mít schodek státního rozpočtu až 500 miliard korun. Na příští rok ministryně financí Alena Schillerová navrhla deficit 320 miliard.

Mike: Aha, takže si teď tak masivní snižování daní asi nemůžete dovolit, ne?

Průměrně informovaný Čech: No, nemůžeme. Ale co si budeme říkat, je necelý rok do příštích voleb do Sněmovny. Takže na to asi všichni kašlou.

Mike: Jak to tedy celé vzniklo?

Průměrně informovaný Čech: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO si vzal do hlavy, že prosadí změnu výpočtu daně z příjmů fyzických osob, čemuž dal marketingovou nálepku „zrušení superhrubé mzdy“. Dnešní patnáctiprocentní daň se tedy má nově počítat nikoli ze superhrubé, ale z hrubé mzdy. Prostě se daňová sazba z hrubé mzdy sníží z dnešních 20,1 procenta na 15 procent. Takže de facto budou dvě sazby, patnáct a dvacet tři procent. Jenže se to úplně nelíbilo jeho koaličním partnerům ze sociální demokracie.

Mike: Jak to tedy mohla vláda navrhnout?

Průměrně informovaný Čech: Nenavrhla to úplně vláda, ale Babiš, který to však navrhl jako poslanec Babiš a nikoli jako premiér Babiš formou pozměňovacího návrhu k tomu vládnímu. Pozadu nezůstal ani vicepremiér stejné vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček, jenž zase poslaneckým „pozměňovákem“ navrhoval sazby daně z příjmu byly 19 a 23 procent a zároveň se zvýšila sleva na dani na poplatníka na 27 240 korun, což poslanec i premiér Babiš odmítal.

Mike: Proč to Hamáček udělal?

Průměrně informovaný Čech: Argumentoval tím, že by návrh poslance Babiše zatížil státní kasu o 85 miliard korun. Což by možná podpořili, kdyby prý premiér Babiš zavedl vyšší zdanění bank, což je takový socanský evergreen. Čas od času s tím vylezou, ale už když to říkají, vědí, že pro to nebudou mít podporu. Oficiálně ale tvrdil, že je sociální demokracie proti zadlužování státu, prý máme myslet na budoucnost.

Mike: Promiň za ta slova, ale jak se to v češtině řekne? Týýý vole, hustý! Jako vážně socani argumentovali nepřípustným zadlužováním země? Jako fakt? Sociální demokrati? Slyším dobře?

Průměrně informovaný Čech: Ano, slyšíš. Tady už je možné úplně všechno, ale to jsme teprve na začátku.

Mike: Co tedy bylo dál?

Průměrně informovaný Čech: Na Babišovu stranu se přiklonila ODS, jejíž podstatnou část politiky tvoří kritika Babiše.

Mike: Vážně? A čím to vysvětlili?

Průměrně informovaný Čech: No, že jsou jako pravicová strana dlouhodobě pro zavedení patnáctiprocentní rovné daně a zrušení superhrubé mzdy.

Mike: Tak to pak dává smysl. Od kdy?

Průměrně informovaný Čech: Superhrubou mzdu chtějí vážně zrušit už několik let. Vlastně to začalo brzy poté, co ji jejich vláda s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem zavedla. Mimochodem, patnáctiprocentní rovnou daň chtěla ODS zavést už o dva roky předtím. Její tehdejší kandidát na ministra financí Vlastimil Tlustý z toho dokonce udělal před volbami v roce 2006 hlavní slogan, se kterým tehdy občanští demokraté volby vyhráli. Pak se stal ministrem financí a zavedl ji. Jenže krátce poté premiér Topolánek označil jeho koncept za blbost, Tlustého z vlády vyhodil a nový ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy ještě za lidovce) pak patnáctiprocentní daň zrušil a vrátil zpět dvě sazby.

Mike: Teda vy se tady vážně nenudíte. No a nehřímá náhodou vždycky stávající předseda ODS Petr Fiala, že nechtějí zadlužovat zemi? Sám jsi přece říkal, že kvůli prosazení Babišova návrhu zvýšíte schodek o 85 miliard...

Průměrně informovaný Čech: Mikeu, fakt nebuď takový detailista, tady se toho nakecá...

Mike: Dobrá. Nicméně ANO a ODS přece nebyli jediní, kdo to prosadil, ne? Spolu s nimi pro to přece hlasovali ještě komunisti, SPD a poslanci Václav Klaus mladší s Terezou Hyťhovou. To mají všichni stejný program? Nebo jak je to možné, že se tak shodli?

Průměrně informovaný Čech: Hele, tady v tom nehledej logiku. To se tady prostě tak někdy přihodí, no. Jsme v Česku, víš? Ostatně, celá tahle obří daňová změna má platit pouhé dva roky. Pak se to prý zase vrátí nazpátek, s čímž souhlasí i prezident Miloš Zeman, který byl jinak proti rušení superhrubé mzdy, protože by to prý nebylo z čeho zaplatit.

Mike: Fíha. S vypětím všech sil se to pokouším chápat, ale přiznávám, že mi to moc nejde. Pojďme radši dál. Když ten Babišův návrh zatíží státní kasu o 85 miliard, proč se mluví o sekeře 130 miliard korun?

Průměrně informovaný Čech: No, protože jak byli poslanci rozjetí, schválili i návrh Mikuláše Ferjenčíka od Pirátů na zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun na slevu na poplatníka ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok. V tomto případě za rok 2019. Což má být příští rok 34 125 korun. Proto se schodek zvýší o dalších 35 až 50 miliard. Ferjenčík je z toho prý úplně vyřízenej a skuhrá, že se státní dluh neúměrně zvýší.

Mike: Tak proč to tedy navrhoval?

Průměrně informovaný Čech: On teď tvrdí, že to byla alternativa k návrhu poslance Andreje Babiše a hlasovalo se o tom dřív. Takže si myslel, že když projde jeho návrh, ten druhý už nebude přijatý. Spolu s ním a dalšími Piráty si to nejspíš mysleli i poslanci ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a pár nezařazených.

Mike: A oni všichni – s Ferjenčíkem včele – nevěděli, že Andrej Babiš má pro svůj návrh - i díky veřejnému slibu ODS – dostatek hlasů zajištěný? Nebo jsou naivní? Nebo úplně hloupí?

Průměrně informovaný Čech: Na to bych, s dovolením, raději neodpovídal. Co tě zajímá dál?

Mike: Co budete dělat teď?

Průměrně informovaný Čech: Těžko říct. Ještě o tom má jednat Senát. Tam má nejvíc hlasů ODS, ale dobře jsou na tom i Starostové a nezávislí a lidovci. Nejspíš to celé vrátí do Sněmovny. Ale také nemusí. Sněmovna to pak přehlasuje. Ale také nemusí. Teď asi nikdo přesně neví, ale jak vidíš, tady se může stát úplně cokoli. No a pak ještě prezident Zeman. A tam už vůbec nikdo netuší. Ačkoli pokud se k němu dostane ten Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy na dva roky, asi to podepíše, byli tak ostatně dohodnutí.

Mike: A co teď bude dělat ČSSD? Zaznamenal jsem, že někteří její představitelé jako hejtman Pardubického kraje Martin Netolický či Jiří Dienstbier volají po odchodu sociální demokracie z vlády...

Průměrně informovaný Čech: Tak v tomhle ohledu se nestane vůbec nic. Socialisti budou asi ještě chvilku prskat, ale nic to neznamená. Nakonec řeknou, že by bylo v době koronakrize nezodpovědné vyvolávat v zemi politickou nestabilitu, nebo nějakou podobnou frázi, a pojede se dál až do voleb. Ostatně Netolický i Dienstbier po odchodu z vlády volají už dlouho a nikoho v ČSSD to moc nezajímá. Ostatně tam už nikoho nezajímá ani Dienstbier.

Mike: A co tedy bude s tím obřím dluhem?

Průměrně informovaný Čech: To teď fakt netuším, jak se z toho vymotají. Ať už to ale projde jakkoli, příští vláda – ať už v ní usedne kdokoli – to nejspíš co nejrychleji pozrušuje. Jinak se tahle země ze zadlužení nevyhrabe.