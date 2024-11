Jsou v tom nejasnosti. Podpis rozpočtu poradce prezidentovi nedoporučuje

Podle Marka jsou zásadní kritéria důvěryhodnost a transparence. „Pokud zůstanou ve státním rozpočtu položky, které jsou objemově poměrně výrazné a jsou stále nevyjasněné, potom je těžké k tomu připojit svůj podpis,“ uvedl pro Českou televizi analytik společnosti Deloitte Marek, jenž je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Rozpočet je podle Fialy sestavený odpovědně. „Je navíc neskutečně prorůstový, rekordní, co se týká investic,“ podotkl v Otázkách Václava Moravce s tím, že by bylo neodpovědné s rozpočtem hazardovat. Prezidenta považuje za odpovědného člověka a politika.

O rozpočtu by měli jednat ve středu poslanci. Počítá se schodkem 241 miliard korun. Základní parametry rozpočtu schválila Sněmovna na konci října a už je nemůže měnit. Schválený schodek se má proti novelizovanému rozpočtu na letošní rok snížit o 41 miliard.

„Uznávám, že tam je jedna věc kterou je potřeba dořešit, a to jsou obnovitelné zdroje,“ poznamenal Fiala. „Buď to legislativně upravíme, nebo bychom to museli v průběhu roku doplatit,“ dodal.

„Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu porušuje základní principy veřejného rozpočtování, jako je úplnost, pravdivost a věrohodnost a podle nezávislých ekonomů může dokonce poškodit vnímání Česka na finančních trzích, by takový krok byl jednoznačně na místě,“ reagovala v neděli předsedkyně klubu ANO a někdejší ministryně financí Schillerová.

Vláda chce podle dosavadních návrhů příští rok vyčlenit ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie 8,5 miliardy korun, stejně jako letos. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom podle stávajících pravidel počítalo s 31,2 miliardy korun.

Kabinet navrhl mimo jiné individuální vyhodnocování výnosnosti provozu solárních elektráren, zejména těch uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Vláda bude také podporu vyplácet na nižší úrovni než dosud. Současné výnosové procento ve výši 8,4 procenta pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2006 až 2012 může být podle ministerstva financí v souladu s evropskými pravidly sníženo až na 6,3 procenta.