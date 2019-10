Do důchodu o 5 let dříve. Obecní strážníci možná dostanou nový benefit

Teď by se strážníci mohli dočkat alespoň dřívějšího odchodu do důchodu.

„Je smutné, že celé dlouhé roky se pouze zvedaly nároky na samotné strážníky a oblast sociálního zajištění žádný odpovědný orgán neřešil,“ říká například šéf mělnické městské policie Ladislav Hošmánek. Strážníci podle něj postupně stárnou. „Bude smutný pohled na třeba 63letého městského policistu, který pronásleduje pachatele,“ stěžuje si.

V bezpečnostním výboru Sněmovny se i právě proto mluví o možnosti, že by strážníci mohli odcházet do důchodu dříve – tedy konkrétně do „předčasného důchodu s plným výpočtem výše důchodu, a to až o pět let“.

„Chceme maximálně pomoci a motivovat potenciální uchazeče,“ uvedl člen výboru Robert Králíček (ANO). „V současné době připravujeme návrh, díky kterému by nejen obecní strážníci, ale i záchranáři mohli bez sankcí odejít do předčasného důchodu. To je taková první vlaštovka, ale určitě ne poslední,” dodal.

Strážník v pracovním poměru: Ze zákona nemá nárok na žádné benefity. má výpovědní lhůtu nejméně dva měsíce (zákoník práce)

benefity se odvíjí od možností obce

náborový příspěvek v některých městech

I když oslovení poslanci věří, že změnu se podaří prosadit, nejdříve by mohla být platná od roku 2022. Ostatně konkrétní právní úprava ještě není na stole. „Ustanovuje se nyní pracovní skupina,“ doplnil poslanec a člen výboru Jiří Mašek (ANO).

Česko přitom trápí dlouhodobě nedostatek strážníků, chybí jich stovky. Podle nedávného průzkumu MF DNES jen mezi většími městy je podstav nejméně 400 míst.

Navíc sehnat spolehlivého uchazeče není nic jednoduchého. Ne že by Češi o službu v uniformě neměli zájem. Podstatná část zájemců neprojde přijímacími testy, a to jak fyzickými, tak psychotesty.

150 tisíc v Boleslavi

Obecní strážníci jsou placeni z městských pokladen a ty mají rozdílné možnosti. Větší města se snaží nové strážníky lákat na náborové příspěvky. V Mladé Boleslavi nabízejí náborový příspěvek až 150 tisíc korun, v Praze 100 tisíc. Někde nabízejí možnost získat služební byt. Jenže zdaleka ne všechna města si něco takového mohou dovolit. Příspěvek se navíc nevztahuje na ty, kteří již u obecní policie pracují.

„Zvýhodňují pouze nově nastupující zaměstnance a na ty déle sloužící nepamatují. Proto jdeme v Pardubicích cestou benefitů. Například od roku 2020 budou mít strážníci navíc k dovolené 5 dní pracovní rehabilitace,“ nastínil šéf tamních strážníků Rostislav Hűbl.

Státní policista ve služebním poměru Ze zákona má nárok na: odchodné (maximálně šestinásobek hrubého měsíčního služebního příjmu)

výsluhový příspěvek dle délky služby (10-25 tisíc), nárok vzniká po ukončení služebního poměru. Nárok na něj mají všichni, kdo odslouží u bezpečnostních sborů minimálně 15 let

ozdravný pobyt (14 dní)

Situaci obcím komplikuje i to, že lidi shání také další bezpečnostní složky. A policie či armáda, které jsou financované z rozpočtů resortu vnitra či obrany, mají velmi často navrch.

Například státní policista dosáhne na takzvané výsluhy. Díky nim si mohou bývalí členové bezpečnostních složek přijít až na padesát procent ze svého původního příjmu. U městských strážníků nic takového nefunguje.

I když Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy s dřívějším odchodem do důchodu souhlasí, právě výsluhy by podle jeho názoru mohly přilákat nové strážníky, případně udržely ty stávající.

Debaty o výsluhách se ovšem vedou už dlouho. Tento benefit pro obecní policii ale stát odmítá. „Ministerstvo vnitra opakovaně a dlouhodobě nepodporuje myšlenku zavedení výsluh pro strážníky, které by byly hrazeny ze státního rozpočtu,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.