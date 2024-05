Nebojíme se, tahák nepotřebujeme. Maturanti vyrazili na písemky z češtiny

Letošní maturanti se testu z češtiny nebojí.„Podíval jsem se na to asi jednou,“ přiznal iDNES.cz student pražského gymnázia Na Zatlance. Stejně to má i jeho spolužačka, se kterou do školy dorazil. „No, zhruba taky jednou,“ odpovídá na dotaz, kolik sezení přípravě věnovala.

„Myslím si, že připravený jsem dostatečně,“ odpovídá další maturant z pražské Zatlanky. „Pro nás jako gymnazijní studenty didaktický test moc těžký není,“ myslí si.

Všichni tři studenti se shodli na tom, že neznají nikoho, kdo by na zkoušku měl nachystaný tahák.

Test by podle Cermatu mělo skládat 75 609 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Pro dalších 2 581 studentů, kteří nezvládli test před rokem, či v září, jde o náhradní, opravný nebo odložený termín zkoušky.

Maturanti usedli do lavic v osm hodin ráno, test začal o patnáct minut později, na psaní mají podle jednotného zkušebního schéma od ministerstva školství hodinu a dvacet pět minut.

Z českého jazyka a literatury stejně jako z cizího jazyka se skládají také písemné a ústní zkoušky. Slohy už mají maturanti většinou za sebou, mohly se psát už v dubnu. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června. Konkrétní termín zkoušky určují ředitelé škol.

Ukrajinští uprchlíci budou mít na základě opatření ministerstva školství jiné podmínky než čeští maturanti. Krátká doba pobytu v Česku a jazyková bariéra je podle resortu pro studenty limitující. Například při psaní didaktického testu z češtiny budou moci využít Pravidla českého pravopisu. Podle platné legislativy mohou také používat překladový slovník.

Opatření ministerstva upravuje pro válečné uprchlíky z Ukrajiny i podmínky psaní slohové práce z češtiny nebo například počet děl v literárním seznamu. Ukrajinští uprchlíci, kteří chtěli mít upravené podmínky maturitní zkoušky, museli společně s přihláškou k maturitě doložit, že se na ně vztahuje dočasná ochrana.