Do akce se zapojily téměř všechny památky ve správě NPÚ. Nejvíce, 15, jich je v Jihomoravském kraji. V Praze jsou zdarma přístupné jen zahrady pod Pražským hradem. Invalidovna, kterou má také ve správě NPÚ, je od srpna uzavřena kvůli rekonstrukci. O bezplatné vstupenky byl velký zájem, většina byla již rezervována.
V srpnu, kdy mohli lidé bezplatný vstup využít poprvé, zavítalo například na zámek a hrad Bečov na Karlovarsku asi 1400 lidí, což je dvojnásobek běžné návštěvnosti. Na zámek Zákupy na Českolipsku zavítalo asi o třetinu návštěvníků víc.
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Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři
Volné vstupy navazují na jarní pilotní projekt ministerstva kultury, kdy se o nedělích bezplatně zpřístupňovala vybraná státní muzea a galerie. Projekt pokračuje i na podzim každou první neděli v měsíci. Bezplatné návštěvy státních hradů a zámků plánuje ministerstvo také příští rok.