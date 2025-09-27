Státní firmy o sobě mlčí, zjistila analýza. Nejhůře dopadly zbrojovky a známý hotel

Oživení hodnotilo věci, které zákon firmám sice přímo neukládá jako povinnost, v západní Evropě jsou ale běžnou praxí, stejně jako u firem na burze.
Závěry nejsou povzbudivé. Pokud by Oživení hodnotilo jako ve škole, tak žádná z firem neobstála na jedničku, polovina dokonce odešla s hodnocením 4. Své tržby, zisk či nefinanční ukazatele vůbec nezveřejňuje na svém webu 26 společností. Je to třeba Ředitelství silnic a dálnic, Česká pošta, Budějovický Budvar nebo Čepro.
„Tato data sice lze dohledat v obchodním rejstříku, ale třeba veřejnost není zvyklá ho používat, nevyhledává se v něm dobře,“ upozornila Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně Oživení.
Akcionáři jsme my
Téměř polovina z hodnocených firem nezveřejňuje pravidla pro prodej a pronájem majetku a ani po žádosti je neposkytla.
Polovina firem taktéž vůbec nezveřejňuje, koho v posledních letech podpořily formou dotace, daru nebo sponzoringu.
Nedělají to třeba České dráhy, Povodí Vltavy nebo Vojenské lesy a statky. Z webů Budějovického Budvaru a státní firmy THERMAL-F, která provozuje slavný hotel Thermal, se třeba vůbec nedozvíme, kdo je řídí a kdo je v dozorčí radě. V polovině všech případů se veřejnost nemá možnost dozvědět, kdo je v managementu státních firem.
„Je tam třeba jen jméno Jan Novák. Ale už není žádná možnost ověřit si, který je to Jan Novák, chybí životopis, údaje. Přitom jde o státní firmy, kdy jejich akcionářem je v nadsázce každý z nás – čili tyto firmy by se k veřejnosti měly chovat jako k akcionářům, kteří u nich mají svůj podíl. A to se neděje,“ kritizoval metodik výzkumu, analytik Marek Zelenka.
Problematické jsou i informace o odměnách ředitelů firem. Půlka z nich tuto informaci ani na dotaz nesdělí. Veřejnost neví, jak vysoké jsou odměny ředitelů Řízení letového provozu, České exportní banky nebo Letiště Praha. Ještě více firem, 63 procent, na dotaz nesdělí ani výši odměn členů představenstva nebo širšího managementu.
Lidé ani nemají šanci zjistit, jak byli ředitelé či manažeři státních firem do svých funkcí dosazeni. Žádná z firem zápis z průběhu výběrového řízení nezveřejňuje. Oživení též zjišťovalo, jestli další angažmá členů managementu i členů dozorčích rad v jiných firmách je dohledatelné na firemních webech. U 27 podniků ze 30 informace nenašlo.
Třebaže jde o data nad rámec zákonných povinností, podle ekonomů je dobré, pokud je státní firma zveřejňuje.
„Lidé obecně nemají příliš dobré mínění o fungování státu. Tlak na transparentnost je proto velmi důležitý,“ komentoval analýzu ekonom z Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu.
Až na jedinou firmu žádná nezveřejňuje zápisy z valných hromad společnosti dva roky zpátky. Stejně tak nejsou veřejné ani zápisy z dozorčích rad společností.
Třicet procent hodnocených firem dokonce ani nepublikuje odpovědi poskytnuté na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednou poskytnutá informace se přitom pokládá za veřejnou. Nedělá to třeba Povodí Labe, Vojenský technický ústav nebo Budějovický Budvar. Dvě třetiny firem nezveřejňují ani své účely a strategické cíle, které má firma naplňovat.
„Tím pádem ani nevíme, co mají od státu v nejbližším období zadáno. A veřejnost opravdu není složena z odborníků na elektrickou přenosovou soustavu, ropovody nebo jiné obory, kterým se státní firmy věnují,“ dodává právnička Oživení Šárka Míková.
Nejhorší je hotel Thermal
Nepřekvapí, že nejhůře v hodnocení dopadly státní firmy působící ve zbrojařském a obranném průmyslu.
Na předposledním místě umístěný vojenský opravárenský podnik VOP argumentuje tím, že samotná povaha jeho činnosti – tedy výroba, servis a modernizace vojenské techniky pro armádu – mu z bezpečnostních důvodů neumožňuje zveřejňovat veškeré informace, které by v jiných sektorech mohly být běžně dostupné.
„Zároveň si uvědomujeme technické nedostatky, například obtížně dostupné informace na našem webu. Na doporučení organizace Oživení jsme již zahájili kroky k jejich nápravě,“ sdělil mluvčí firmy Rostislav Rožnovský.
Pavel Šenych, člen představenstva pardubické Explosie, řekl iDNES.cz celkem napřímo, že jsou si netransparentnosti vědomi. „Ale zhruba 350 km východně od Brna zuří válka. A raketa z tohoto místa sem přiletí za deset minut,“ varoval Šenych.
Státní podnik LOM Praha zabývající se opravami vojenských vrtulníků tvrdí, že specifikum tohoto odvětví je spojené s rizikem zneužití informací. „Proto je nezbytné zachovávat určitý stupeň informační zdrženlivosti,“ argumentuje mluvčí firmy Michaela Culková. Podobnou odpověď poskytl iDNES.cz Vojenský technický ústav.
Nejhorší skóre si v hodnocené analýze odnesl překvapivě THERMAL-F. Ředitel karlovarského hotelu, kde se koná i filmový festival, Vladimír Novák sdělil, že díky analýze spolku Oživení identifikovali několik oblastí, kterým se firma bude věnovat hlouběji, aby vylepšila formu a rozsah prezentace. V analýze chybí ČEZ, což je ale polostátní firma s akciemi na burze.