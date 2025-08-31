Tragické prázdniny. Na silnicích zemřelo 94 lidí, nejvíce za poslední čtyři roky

  10:59
V Česku zemřelo o prázdninách při dopravních nehodách zatím 94 lidí. Je to o šest více než loni ve stejném období. Počtem obětí nehod byly letošní prázdniny nejhorší od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 100 lidí. Předběžné údaje sdělil Jan Straka z dopravní policie. Čísla zahrnují údaje o nehodách od 1. července do sobotní půlnoci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Přestože obětí dopravních nehod o letošních prázdninách přibylo, počet havárií byl meziročně nižší. Ve statistikách dopravní policie je jich zatím 14159, o 2250 méně než loni. Příznivější bylo letošní léto i podle počtu těžkých zranění. Letos jich policisté zaznamenali 293, loni to bylo o 89 více.

Mezi oběťmi nehod o letošních prázdninách výrazně přibylo cyklistů a chodců. Cyklistů zemřelo 14, meziročně o šest více. Chodců zahynulo deset, což je dvojnásobek ve srovnání s loňskem.

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Mírně stoupl i počet mrtvých řidičů osobních aut, kterých bylo letos 33, zatímco o loňských prázdninách 30. Ubylo naopak mrtvých z řad motorkářů, letos se jich z prázdninových cest nevrátilo 21, o osm méně než loni.

Od začátku roku si nehody na českých silnicích podle předběžných údajů vyžádaly 275 mrtvých. Je to o 18 méně než za stejné období loňského roku. Rovněž počet těžce zraněných klesl, a to o 39 případů na 1042.

Od začátku letošního roku do sobotní půlnoci se v Česku stalo přes 55 tisíc nehod. Za stejné období loňského roku jich bylo o přibližně 5700 více.

31. srpna 2025

