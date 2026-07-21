Stát zpřísní protidronovou obranu. Brokovnice všem hned ale nerozdáme, říká Metnar

Nová úprava reaguje podle ministerstev na rostoucí počet incidentů, kdy se dron neoprávněně pohybuje v okolí chráněných objektů. Cílem zákona je vytvořit jasný právní rámec pro rychlou a přiměřenou reakci na bezpečnostní incidenty spojené s nespolupracujícími drony. „Nejenom u nás v České republice, ale i v zahraničí tyto hrozby nabývají na významu a jejich četnost se stále zvyšuje,“ uvedl Metnar.
Incidenty s drony
V průběhu 1. čtvrtletí roku 2026 bylo hlášeno 85 událostí souvisejících s provozem RPAS (systémy dálkově řízených letadel).
V 83 případech se jednalo o detekci dronů systémem Aeroscope, pohybujících se v různých výškách v blízkosti letiště Praha/Ruzyně.
Po jednom dronu bylo zaznamenáno v okolí letišť Kunovice a Vodochody.
Rozšířit se má podle Metnara i pravomoc policie zničit dron. Nyní je policista oprávněn zamezit provozu bezpilotního systému, jestliže „bezprostředně ohrožuje život, zdraví, majetek značné hodnoty nebo veřejný pořádek“. Podle návrhu by mohl rozhodnout o zničení dronu i v případě podezření na špionáž. Nemusel by složitě vyhodnocovat situaci a mohl by zasáhnout rychleji. Podle ministra vnitra to ale neznamená, že se bude bezhlavě střílet po všem, co vletí do bezletové zóny. „Každý subjekt bude mít vlastní řešení, kombinaci efektivních prvků,“ vysvětluje. Spíše by tak mělo jít o prostředky, jako jsou rušičky než o střelné zbraně. „Brokovnice nikomu rozdávat nebudeme,“ řekl jasně Metnar.
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Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měli mít i zaměstnanci společností spravujících kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Jako příklad uvedl společnost ČEZ. „Umím si představit, že jeho přímý zaměstnanec bude přeškolen a vybaven prostředky, kterými bude moci vyrušit dron,“ prohlásil ministr dopravy Ivan Bednárik. V současnosti mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté nebo vojáci.
Zásah bude možné provést pouze nad bezpečnostním perimetrem a bude vždy směřovat proti prostředku, který prostor narušil, nikoliv proti pilotovi, který ho řídí. „Záměrně jsme nespecifikovali prostředky, které je možné použít, protože se rychle mění,“ dodal Metnar.
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Zaměstnanci společností, které budou chtít mít možnost potenciálně nebezpečný dron nad některým ze subjektů kritické infrastruktury zlikvidovat, budou muset být proškoleni a mít potřebné vybavení. Ministerstvo pro ně podle Metnara připravuje metodiku. Podle Bednárika se návrh bude týkat například mezinárodních letišť, energetických uzlů a jaderných elektráren, trafostanic nebo řízení provozu železnic, skladů nafty, benzinu, plynu a dalších. „Bezletová zóna nebude nad každou stanicí, ale nad skladem paliv ano,“ vysvětlil.
Návrh nyní pošlou ministerstva do meziresortního připomínkového řízení. Nadále podle Metnara bude pokračovat diskuse o tom, co vše má být zařazeno mezi subjekty kritické infrastruktury. Detaily, jak má protidronová ochrana vypadat, má pak podle Bednárika na starosti Sněmovna.