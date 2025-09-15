Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí

Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka, který je obviněný z ovlivňování zakázek, a jeho ženy. Týká se to nemovitostí i bankovního účtu. Ludvíkův advokát Josef Monsport proti zajištění podal stížnost. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Policie stíhá v motolské kauze 18 lidí. Ludvík nadále zůstává ve vazbě.
Žalobkyně Ludvíkovi zajistila mimo jiné rodinný dům a další pozemky, ale také účet vedený na jméno jeho ženy. Zajištění se týká nejen peněz, ale i cenných papírů nebo podílových listů.

„Zajištění se vztahuje i na peněžní prostředky, které na portfoliový účet dodatečně dojdou,“ uvedla podle serveru státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková v dokumentu, který byl vložen do katastru nemovitostí.

Ludvík je nyní ve vazbě déle než půl roku. S postupem žalobkyně nesouhlasí. „Zajištění majetku nemá relevantní důvod, žádná škoda reálně nevznikla i přes snahu to tvrdit. Byla proti tomu podána stížnost,“ sdělil Seznam Zprávám Monsport. Již delší dobu je obstaven také majetek Ludvíkova bývalého náměstka Pavla Budinského, který je v motolské kauze rovněž obviněný.

Ludvík i Budinský zůstávají ve vazbě

Podle serveru žalobkyně v dokumentu uvedla, že Ludvíkovi zajistila majetek kvůli způsobené škodě, kterou vyčíslila ministerstva zdravotnictví, financí a životního prostředí na více než 1,2 miliardy korun. Tato částka odpovídá výši zakázky na rekonstrukci Modrého pavilonu v Motole, kterou získala společnost Geosan Group.

Kriminalisté tvrdí, že Ludvík a Budinský se nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Válek nechá prověřit ředitele fakultních nemocnic. Čas mají do konce října

Mezi stíhanými jsou i dva představitelé stavební firmy Geosan Group – bývalý generální ředitel a spolumajitel Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel. Právě oni podle policie dojednávali s Ludvíkem a Budinským dotační podvod. Obviněný je rovněž advokát Miroslav Jansta, který byl na začátku srpna propuštěn z vazby. Podle policie pomáhal Ludvíkovi a Budinskému s praním špinavých peněz.

Ludvík i Budinský zůstávají ve vazbě, jejich stížnosti pražský městský soud zamítl. U Ludvíka soud vyhověl státní zástupkyni a rozšířil vazební důvody vedle obavy z útěku i o obavu z pokračování v trestné činnosti.

9. června 2025

Soudy

