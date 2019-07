Rybníky i meze. Česko dá přes miliardu na zadržení vody v krajině

Ministerstvo životního rozhodlo, že podpoří projekty na zadržení vody v krajině, na začátku února tohoto roku. Jednalo se například o stavbu rybníků, tůní nebo mokřadů, shromažďování zásob vody v nádržích nebo právě o podporu projektů na zadržování vody v krajině. Národní koalice tím chce v budoucnu čelit možnému nedostatku vody.

„V letošním roce by to měly být další zhruba dvě miliardy korun, které na to máme připraveny, a pro rok 2020 zhruba také dvě miliardy korun,“ citoval Brabce Radiožurnál.



Více informací připravujeme.