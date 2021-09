Vláda počítá s tím, že v příštím roce bude pracovat pro stát skoro 490 000 lidí. To je o pětačtyřicet tisíc víc než před čtyřmi lety. Ministerstva požadují nová místa, přestože stovky jiných neumí obsadit. Úřady poukazují na to, že výběrová řízení trvají dlouho a uchazeči ztrácejí zájem. Problém je podle nich také to, že nemohou nabídnout takový plat jako soukromý sektor.