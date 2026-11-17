Téměř všechny změny, které teď ohledně vzdělávání přicházejí, jsou výhodnější pro školy s více dětmi ve třídách. „Magickým“ číslem je 180. Nejméně tolik musí být dlouhodobě žáků v celé škole, aby dosáhla na peníze, které míří na platy školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů, cílenou pomoc pro děti z chudých rodin nebo výhledově i asistenty pedagoga.
Podle Jakuba Černého z Plagova nejužšího týmu ubude do čtyř let skoro třetina prvňáků, v některých regionech to ale může být až polovina. Největší výzva je to pro venkov.