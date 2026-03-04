Stát pronajal let do Jordánska. Češi uvízlí na Blízkém východě za cestu dají 15 tisíc

Ve Spojených arabských emirátech zůstává ke středě zaregistrovaných 3405 lidí, v úterý to bylo o 365 více. Přes 1100 Čechů je zaregistrovaných v Ománu, v úterý to bylo 1324 lidí. Nižší stovky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii.
Pro Čechy do regionu vyslala repatriační letadla česká vláda, letouny z Egypta, Jordánska a Ománu se vrátily v úterý večer a ve středu ráno. Turisty cestující s cestovními kancelářemi evakuuje společnost Smartwings.
Ve středu vláda vyslala jeden letoun do Egypta, později má zamířit rovněž do Ománu. Zároveň ministerstvo zahraničí nabízí Čechům v Jordánsku na středeční večer placený let ve spolupráci se Smartwings. Cena letenky je 15 000 korun.
Premiér Andrej Babiš dříve ve středu poslancům potvrdil, že stát pronajal letadlo, které může v Jordánsku vyzvednout 189 lidí, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit například do asijských zemí.
