Stát pronajal let do Jordánska. Češi uvízlí na Blízkém východě za cestu dají 15 tisíc

  13:09
Ministerstvo zahraničí nabídlo Čechům v Jordánsku na středeční večer placený let ve spolupráci se Smartwings. Cena letenky je 15 000 korun. Aktuálně je v zemích zasažených americko-izraelskými údery na Írán je v českém cestovatelském systému Drozd zaregistrovaných 5800 lidí, v úterý jich bylo zhruba 6400. Nejvíce Čechů i nadále zůstává ve Spojených arabských emirátech.
Ve Spojených arabských emirátech zůstává ke středě zaregistrovaných 3405 lidí, v úterý to bylo o 365 více. Přes 1100 Čechů je zaregistrovaných v Ománu, v úterý to bylo 1324 lidí. Nižší stovky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii.

Babiš žádal irského majitele Ryanairu o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Pro Čechy do regionu vyslala repatriační letadla česká vláda, letouny z Egypta, Jordánska a Ománu se vrátily v úterý večer a ve středu ráno. Turisty cestující s cestovními kancelářemi evakuuje společnost Smartwings.

Ve středu vláda vyslala jeden letoun do Egypta, později má zamířit rovněž do Ománu. Zároveň ministerstvo zahraničí nabízí Čechům v Jordánsku na středeční večer placený let ve spolupráci se Smartwings. Cena letenky je 15 000 korun.

Premiér Andrej Babiš dříve ve středu poslancům potvrdil, že stát pronajal letadlo, které může v Jordánsku vyzvednout 189 lidí, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit například do asijských zemí.

2. března 2026
Stát pronajal let do Jordánska. Češi uvízlí na Blízkém východě za cestu dají 15 tisíc

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)

