Velký výprodej. Stát v aukci nabízí zámky i paláce za stovky milionů

Státní fond kultury pronajímá dům U Hybernů společnosti Hybernia slovenského miliardáře Milana Fiľa. Smlouvu s ní uzavřel až do roku 2055. | foto: Robert Rambousek, MAFRA

Stát má od dražby velká očekávání. V minulosti se totiž zbytek areálu bývalého kláštera františkánů prodal za 760 milionů a to je dodnes nejvyšší částka, za kterou stát nějakou nemovitost prodal.

Za měsíc skončí také dražba dalšího kulturního objektu – Národního domu na Vinohradech, místa tradičně spojeného s řadou reprezentačních plesů nebo místa, kam řada Pražanů chodila do tanečních nebo dnes do některé z jeho vyhlášených restaurací. Ten stát nabídne za 760 milionů.

„Nabídka státních nemovitostí je teď skutečně mimořádná, ale je za tím jen shoda okolností. Část objektů dražíme poprvé, jiné naopak zatím kupce nenašly,“ vysvětluje mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Kromě novinek stát nabízí i stálice, objekty, které se mu zatím nepodařilo prodat. Do dražby opět půjdou i další známé nemovitosti. V úterý neúspěšně skončila dražba zámku Veleslavín. Nikdo nesložil kauci, a úřad proto co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení. To je i případ Paláce Broadway. Ten se také zatím nepodařilo vydražit.

Štiřín za třetinu ceny

Nejdražší nabízenou nemovitostí je areál zámku ve Štiříně. Loni v létě ho stát nabízel za tři miliardy korun. Zámek, hotel, park a golfové hřiště za tuhle částku nikdo nekoupil. Stát výrazně slevil a z úředních důvodů musel areál také zmenšit o část lesa. Další aukci otevře 15. dubna a získá ho ten, kdo bude ochoten zaplatit minimálně 982 milionů 600 tisíc korun.

Stát luxusní areál prodává především kvůli malému využití a hlavně velkým nákladům na provoz. „Nenašla se žádná státní složka, která by měla zájem,“ vysvětluje mluvčí Tesařová. I v dobách nejvyššího vytížení ministerstvo zahraničí ročně doplácelo 30 milionů na jeho provoz, teď už objekt spolyká „jen“ zhruba půl milionu měsíčně.

Majetek z trestné činnosti

Stát prostřednictvím ÚZSVM většinou nabízí nepotřebné objekty ze svého majetku, existují ale i jiné případy. Nově je v jeho nabídce zámek v Bezdružicích na západě Čech. „Elektronická aukce areálu s minimální vyhlašovanou cenou 54 milionů korun bude zahájena 29. dubna,“ uvádí Tesařová. Nový vlastník vedle barokního zámku získá také téměř dvouhektarový zámecký lesopark.

Areál zámku připadl státu loni na základě rozhodnutí soudu po odsouzení podnikatele Jiřího Kubíčka. Ten dostal osm let vězení za to, že připravil investory o dvě a půl miliardy. „Výnos z prodeje tohoto areálu převedeme na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů,“ vysvětluje Tesařová.

Kromě zámku stát draží i další věci odsouzeného podvodníka, třeba jeho sbírku luxusních psacích per. Aukce zámku, který by státu takto propadl, je podle Tesařové výjimečná: „V minulosti jsme dražili skladové areály nebo domy z majetku členů takzvané lihové mafie, ale zámek poprvé.“

Kdo si počká...

Někdy se na kupce může čekat velmi dlouho, aukce může vyjít třeba až na desátý pokus. To je příklad nejdražší nemovitosti dražené na Moravě. Stát se snažil Hanácká kasárna v Olomouci prodat od září 2021. Poprvé byla aukční cena stanovena na 262 milionů korun a poté ji majetkový úřad po neúspěšných dražbách postupně snižoval. V lednu kasárna koupil developer za 91 milionů korun.